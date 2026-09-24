«Ручной слой» уйдёт первым: кого в России сократят из-за ИИ. Увольнения уже близко

Российские компании во второй половине 2026 года продолжат урезать расходы, и одних сотрудников это заденет сильнее, чем других. Эксперт по операционной эффективности Татьяна Матвиенко рассказала «Газете.Ru», кто в зоне наименьшего риска.

По данным РСПП, с апреля по июнь сокращать расходы планировали 86,3% компаний. В первом квартале таких было 65,4%. Чаще всего пересматривают административные траты (83,6%), персонал (46,3%) и закупку услуг (43,3%).

Спокойнее всех тем, кто отвечает за результат в целом. Матвиенко называет владельцев сквозных процессов, специалистов по трансформации, финансовых бизнес-партнёров и руководителей сложных проектов. Сюда же попадают эксперты по данным, ИИ, архитектуре и кибербезопасности, а также те, кто ведёт ключевых клиентов и сложные переговоры.

«Чем больше в работе анализа, ответственности и управления изменениями, тем меньше оснований сокращать такую позицию из-за внедрения ИИ», — говорит эксперт.

Уязвимее те, чья работа состоит из повторяющихся цифровых операций: переноса и сверки данных, типовой отчётности, первичной обработки документов. В отдельных проектах до 30% времени сильных экспертов уходит на задачи попроще.

Крупный бизнес уже автоматизирует такую рутину. По данным Клуба ОЦО, автоматизация входит в приоритеты сервисных центров на 2025–2026 годы у 69% участников, внедрение ИИ у 58%. При этом 76% компаний затруднились объяснить, зачем им ИИ. Матвиенко считает, что в 2026 году компании будут сокращать не профессии целиком, а избыточный ручной слой внутри функций.

Для сотрудника вывод простой. Если в вашем рабочем дне много сверок и типовых отчётов, стоит брать на себя расчёт экономики процесса, разбор нестандартных случаев и работу с клиентами. Именно эти задачи автоматизация забирает в последнюю очередь.