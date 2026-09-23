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Общество

Правда ли, что с 1 октября переводы и снятие наличных нужно будет подтверждать через «Госуслуги»

Алексей Самохин
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С 1 октября 2026 года операций через «Госуслуги» подтверждать не придётся. Слухи о том, что переводы, покупки и снятие наличных свыше 10 тысяч рублей потребуют такого подтверждения, оказались ложью, разобрались аналитики Банки.ру.

В соцсетях распространяются ролики со ссылкой на некий документ Центробанка. Авторы утверждают, что банки якобы обязаны применять дополнительную верификацию клиентов при расходных операциях свыше 10 тысяч рублей, а подтверждать личность нужно через портал госуслуг. На деле такого документа не существует, а информация не соответствует действительности.

Реальные изменения с 1 октября есть, но касаются они совсем другого. Меняются тарифы на срочные и несрочные переводы для банков. Также заработает новая функция Системы быстрых платежей: вносить наличные через банкоматы любых банков смогут владельцы счетов, только на свой собственный счёт.

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У этой функции есть лимиты: не больше 25 тысяч рублей за одно пополнение, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Ни новые тарифы, ни возможность пополнения счетов через чужие банкоматы никак не связаны с подтверждением операций через «Госуслуги».

Ситуации, когда банк просит подтвердить перевод, действительно случаются, но работает это иначе. Если операция похожа на мошенническую, банк блокирует её и напрямую связывается с клиентом, чтобы уточнить, действительно ли тот переводит деньги добровольно. Такой же механизм применяется при подозрительном снятии наличных.

Подтверждение операции в этих случаях происходит через сам банк, а не через портал госуслуг, и не зависит от конкретной суммы перевода или снятия.

Если вам пришло сообщение или видео о новых правилах подтверждения через «Госуслуги», проверяйте информацию на официальных ресурсах банков и Центробанка. Мошенники часто используют такие фейки, чтобы под видом «верификации» выманить у людей коды доступа к личным кабинетам.

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