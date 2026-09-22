Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Одобренные Конгрессом США жесткие санкции против России не принесут мгновенного материального результата. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Моментального материального негативного эффекта от законопроекта не будет, в отличие от эффекта политического, который произойдет мгновенно», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, политические последствия санкций проявятся сразу после их принятия. Материальный же ущерб для российской экономики будет накапливаться постепенно и не станет заметен в ближайшее время.

Суслов отметил, что у США остается пространство для дальнейшего давления. Вашингтон сможет угрожать России и ее партнерам новыми ограничительными мерами в будущем, используя это как дополнительный рычаг влияния.

При этом эксперт указал на факторы, которые сдерживают Вашингтон от резких шагов прямо сейчас. США не заинтересованы обострять отношения с Китаем накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Ссориться с Пекином именно в этот момент американской стороне невыгодно.

Вторая причина осторожности связана с внутриполитическим календарем США. Суслов подчеркнул, что Вашингтон не хочет дестабилизировать мировой энергетический рынок накануне промежуточных выборов в Конгресс. Резкий скачок цен на энергоносители способен ударить по позициям правящей партии на выборах.

Таким образом, санкционное давление на Россию остается инструментом, который США приберегают для более удобного момента. Пока сохраняется сразу несколько внешнеполитических факторов, сдерживающих Вашингтон от немедленной эскалации.

Для России это означает, что реального экономического удара от новых санкций стоит ждать не сразу, а по мере их постепенной реализации. Политическая риторика вокруг «адских санкций» при этом продолжит звучать жестко уже сейчас, создавая психологическое давление независимо от реальных экономических последствий.