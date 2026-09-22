Изображение от freepik
Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Одобренные Конгрессом США жесткие санкции против России не принесут мгновенного материального результата. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Моментального материального негативного эффекта от законопроекта не будет, в отличие от эффекта политического, который произойдет мгновенно», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, политические последствия санкций проявятся сразу после их принятия. Материальный же ущерб для российской экономики будет накапливаться постепенно и не станет заметен в ближайшее время.

Суслов отметил, что у США остается пространство для дальнейшего давления. Вашингтон сможет угрожать России и ее партнерам новыми ограничительными мерами в будущем, используя это как дополнительный рычаг влияния.

При этом эксперт указал на факторы, которые сдерживают Вашингтон от резких шагов прямо сейчас. США не заинтересованы обострять отношения с Китаем накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Ссориться с Пекином именно в этот момент американской стороне невыгодно.

Вторая причина осторожности связана с внутриполитическим календарем США. Суслов подчеркнул, что Вашингтон не хочет дестабилизировать мировой энергетический рынок накануне промежуточных выборов в Конгресс. Резкий скачок цен на энергоносители способен ударить по позициям правящей партии на выборах.

Таким образом, санкционное давление на Россию остается инструментом, который США приберегают для более удобного момента. Пока сохраняется сразу несколько внешнеполитических факторов, сдерживающих Вашингтон от немедленной эскалации.

Для России это означает, что реального экономического удара от новых санкций стоит ждать не сразу, а по мере их постепенной реализации. Политическая риторика вокруг «адских санкций» при этом продолжит звучать жестко уже сейчас, создавая психологическое давление независимо от реальных экономических последствий.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
За кого и как голосовали в Рязанской области
Следующая статья
В Рязани кардиологи справились с редкой патологией сердца без Москвы

Популярные материалы

Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Интересное

Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

Осеннее равноденствие связывают с переходным периодом. Прогноз для Быков, Драконов, Собак и Лошадей на 23 сентября.
Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Темы
Политика

«Любимый полк Зеленского» попал в котёл: что известно

Минобороны РФ заявило об окружении полка «Скала» ВСУ в ДНР
Происшествия

Рязанца будут судить за убийство на охоте

Следствие считает, что охотник нарушил правила безопасности и не убедился в отсутствии людей рядом
Новости Касимова

Вторая в Рязанской области Школа креативных индустрий открылась в Касимовском округе

Здесь подростки от 12 до 16 лет бесплатно осваивают современные технологии и знакомятся с различными направлениями творческой деятельности.
Новости кино и ТВ

«Няньку в погонах» с Алексеем Маклаковым покажет СТС

По сюжету бывший военный Василий Валерьевич (Алексей Маклаков) по рекомендации знакомой Нины (Ирина Низина) устраивается на работу в семью бизнесмена Антона (Александр Пашков), который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей (Марк Гордиенко, Анна Изотова, Севастьян Бугаев).
Новости кино и ТВ

ТНТ назвал дату премьеры реалити «Идеальное ограбление» со звездами

Оксана Самойлова, Оскар Кучера и еще шесть звезд сыграют в грабителей и охранников в новом реалити канала
Экономика и бизнес

Плата за хранение отходов под Рязанью выросла в 5 раз, УФАС выдало предписание

Жалобы бизнеса на резкий рост тарифов привели к проверке УФАС. Что нашло ведомство в расчетах компании
Экология, природа, животные

В Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 6 раз в районе Дашково-Песочня

Стационарный пост наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня 17 сентября зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об этом сообщили в министерстве природопользования Рязанской области.
Новости кино и ТВ

ТНТ объявил о съёмках «Маленького Мука» с Деревянко, Гухман и Кошманом

«Маленький Мук» — это красочная восточная сказка для всей семьи, в которой сплелись волшебство, юмор и яркие приключения. Юноша по прозвищу Маленький Мук (Артем Кошман) живет в изнывающей от засухи деревне. Но когда его отца (Андрей Федорцов) несправедливо бросают в темницу, Мук отправляется в столицу, чтобы спасти его.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье