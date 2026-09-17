Военный эксперт объяснил последствия ударов по Киеву для ВСУ

Массированные удары Вооруженных сил России по Киеву сказываются на снабжении украинской армии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В ночь на четверг, 17 сентября, ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. Под удар попали Киев и область, а также Запорожская и Одесская области. Атака велась по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленному комплексу, объектам энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры.

Также удары пришлись на суда, задействованные в интересах ВСУ. По словам Дандыкина, удары по столице Украины наносятся практически каждый день, а на этот раз был использован весь арсенал: авиация, морские силы, наземные средства и дроны.

«По Киеву мы били основательно в очередной раз. Что происходит уже практически каждый день. Сегодня был массированный комбинированный удар — и авиационный, и морской, и наземный, и дроны», — рассказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что такие удары напрямую влияют на боеспособность украинской армии. «Естественно, это сказывается на обеспечении войск противника всем необходимым: от ракет до беспилотников», — подчеркнул Дандыкин.

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