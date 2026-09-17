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Политика

Депутат Колесник объяснил реакцию России на разведчика НАТО

Алексей Самохин
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Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR засекли вблизи границ Калининградской области. Как на это отреагировала российская сторона, «АиФ» рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Вечером 16 сентября возле российской границы в районе Калининградской области заметили самолет-разведчик Saab 340B ISR. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы региона.

По словам Колесника, подобные полеты у российских рубежей происходят регулярно. Разведчики НАТО периодически приближаются к территории России в районе Балтийского моря, Польши и Литвы. На такие случаи у военных есть четкий алгоритм действий.

«Самолеты-разведчики периодически приближаются к нашей территории недалеко от Калининградской области. Обычно это происходит в районе Балтийского моря, Польши и Литвы. Наши истребители их гоняют. Если они просто где-то там летают, то наша ПВО их мониторит. Они чувствуют, когда на них радиолокация ПВО начинает воздействовать, — отскакивают в сторону. Во всяком случае реагируем соответственно», — пояснил эксперт.

Депутат подчеркнул, что наблюдение за воздушным пространством ведется в обе стороны. Российские военные также внимательно следят за действиями НАТО у своих границ.

«Мы тоже внимательно мониторим границы НАТО. Это не в одностороннем порядке работает. Военные должны отслеживать противника, чтобы не дай бог никакого нападения не произошло, чтобы успеть среагировать на любое агрессивное воздействие», — добавил Колесник.

Калининградская область граничит с Польшей и Литвой и остается одним из ключевых регионов, где фиксируется активность разведывательной авиации НАТО. 

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