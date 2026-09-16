ВСУ не смогли вырваться из окружения в Харьковской области

Украинские военные предприняли очередную попытку вырваться из окружения в районе Нефёдовки в Харьковской области, но потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские подразделения пытались прорвать кольцо окружения с использованием бронетехники. Российские бойцы уничтожили бронемашину «Рошель Сенатор» и боевую группу противника в полном составе. Потери украинской стороны в этом эпизоде составили более 70 человек личного состава, утверждает источник.

Минобороны России впервые заявило об окружении украинской группировки на севере Харьковской области 7 сентября. По данным ведомства, в кольцо тогда попали около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ.

По данным СМИ, с начала сентября украинская армия в этом районе лишилась до 490 боевиков. Также уничтожены 13 боевых бронированных машин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.