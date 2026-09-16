Минздрав: Касимовский округ укомплектован специалистами скорой помощи на 100%

Касимовский муниципальный округ укомплектован специалистами скорой медицинской помощи на 100%. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в Минздраве Рязанской области.
В Касимовской ЦРБ произошло значимое пополнение штата: к работе приступили 11 новых специалистов по профилю скорой медицинской помощи.
Благодаря программе целевого обучения ряды медиков пополнили 8 молодых специалистов среднего звена. Они вышли на станцию скорой медицинской помощи города Касимова:
— Анастасия Жильцова
— Артем Абакумов
— Максим Глущенко
— Екатерина Леляева
— Михаил Новосёлов
— Кирилл Тимошенко
— Артем Вилков
— Василиса Щёглова.
Ещё два специалиста — Анна Гришанина и Анастасия Степанова — приступили к работе в отделении скорой медицинской помощи Елатомской участковой больницы.
С 27 июля 2026 года в отделении скорой медицинской помощи Клепиковской районной больницы начал работу Антон Сиротин.
Чтобы молодые сотрудники проще адаптировались к работе, за каждым из них закреплены опытные наставники.
Теперь в Касимовском округе работают 5 бригад скорой помощи, в Клепиковском — 2 бригады. Укомплектованность специалистами скорой медицинской помощи по Касимовскому муниципальному округу составляет 100%.