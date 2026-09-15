До 2 лет тюрьмы грозит жителю Касимова, сбившему пешехода на «зебре»

В Касимове завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжелые травмы получила пешеход. Обвинительное заключение по делу утвердил межрайонный прокурор, и материалы переданы в суд.

По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года на улицах Касимова. Водитель автомобиля Lada, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу женщине, которая в этот момент пересекала проезжую часть. В результате наезда пешеход получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Действия автомобилиста квалифицированы по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Касимовский межрайонный прокурор изучил материалы дела и утвердил обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.