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Новости Касимова

До 2 лет тюрьмы грозит жителю Касимова, сбившему пешехода на «зебре»

Анастасия Мериакри
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В Касимове завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжелые травмы получила пешеход. Обвинительное заключение по делу утвердил межрайонный прокурор, и материалы переданы в суд.

По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года на улицах Касимова. Водитель автомобиля Lada, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу женщине, которая в этот момент пересекала проезжую часть. В результате наезда пешеход получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Действия автомобилиста квалифицированы по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Касимовский межрайонный прокурор изучил материалы дела и утвердил обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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