Александр Пшенников предупредил о мошенниках, действующих от его имени

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников выступил с официальным предупреждением для жителей и организаций региона. По его словам, активизировались злоумышленники, которые используют его имя для телефонного мошенничества.

Схема обмана выглядит следующим образом: на рабочие или городские телефоны предприятий и учреждений поступают звонки. Неизвестные представляются Александром Пшенниковым, оставляют номер мобильного телефона и настойчиво просят перезвонить якобы для обсуждения вопросов, «касающихся специальной военной операции (СВО)».

Министр категорически опроверг причастность к таким действиям.