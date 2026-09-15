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Общество

Родители подростка, оскорблявшего прохожих у ТЦ в Рязани, выплатят штраф

Анастасия Мериакри
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15 сентября в социальных сетях появилась информация о том, что около одного из торговых центров Советского района Рязани группа подростков провоцирует конфликт с прохожими. УМВД России по Рязанской области подтвердило факт правонарушения, уточнив детали инцидента.

Согласно официальным данным полиции, событие произошло еще 12 сентября. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и были вызваны законные представители несовершеннолетнего нарушителя. Подросток выражался нецензурной бранью, оскорблял граждан и целенаправленно пытался спровоцировать драку. Для дальнейшего разбирательства как самого юношу, так и его родителей доставили в отдел полиции.

В отношении взрослых инспектором подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) ОМВД России по Советскому району был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме того, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет для контроля за его поведением со стороны правоохранительных органов.

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