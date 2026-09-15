Фото: Рязанский музыкальный театр
Культура и события

Рязанский мюзикл о Есенине покорил столичных критиков на фестивале «Видеть музыку»

Анастасия Мериакри
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Рязанский областной музыкальный театр успешно выступил на XI Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», который проходит в Москве с 7 сентября по 3 декабря 2026 года. 9 сентября на сцене столичного театра «Поколение» рязанская труппа представила мюзикл «Легенда обо мне. Есенин» (16+), получивший высокую оценку жюри и театральных критиков.

Масштабный фестиваль, инициированный Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, в этом году посвящен двум знаковым датам: 150-летию Союза театральных деятелей РФ и 250-летнему юбилею Большого театра. Афиша смотра объединяет более 30 спектаклей ведущих коллективов России и стран СНГ, включая Большой театр, «Новую оперу», «Геликон-оперу», а также театры из Санкт-Петербурга, Перми, Беларуси, Узбекистана и Якутии. Рязанский театр участвует в этом престижном смотре уже в третий раз.

Главной достопримечательностью рязанской программы стал мюзикл «Легенда обо мне. Есенин». Это уникальная постановка: первый мюзикл о великом поэте, созданный на его малой родине. Музыку и либретто специально для рязанской сцены написал заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» Александр Пантыкин. Сюжет разрабатывался в тесном сотрудничестве с научными сотрудниками Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, что придало спектаклю историческую достоверность и глубину.

Московская публика и профессиональное сообщество встретили постановку с большим теплом. Театральный критик Елена Лащенко отметила искренность спектакля: «Мы соприкоснулись с такими сторонами души поэта, которые истинно присутствовали в нём. Браво всем исполнителям! Сергей Головкин очень органичен в роли Есенина, он играет так, как живёт».

Коллега Лащенко, Владимир Демин, подчеркнул жизнеутверждающий настрой постановки: «Это спектакль о радости существования… Финальный образ поэта в светлом костюме подарил надежду».

Особую похвалу от критика Евгения Синайского заслужила работа оркестра и труппы: «Очень рад был слышать живую музыку, а не фонограмму. Голоса, хореография, игра актёров… Как говорила Фаина Раневская: «На сцене нужно жить!» Вот вчера я это увидел».

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