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Культура и события

«Поющий косопуз», Богдан Лисевский, «Закулисье» и другие события: Афиша Рязани 12-13 сентября

Дарья Петухова
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Грядущие сентябрьские выходные в Рязани обещают пройти ярко. В городе и области пройдут концерты, театральные постановки и фестивали для всей семьи. Среди самых ярких событий – традиционный музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз» с участием команд из разных регионов и концертом чемпионов Высшей лиги «СОЮЗ», а на Рязанской ВДНХ впервые состоится фестиваль театра «Закулисье» со спектаклями, мастер-классами, анимацией и выступлением кавер-группы «ЛАВА БЭНД».

Об этих и других мероприятиях читайте в нашей новой афише.

12 сентября, суббота

Филармония

Музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз» (12+) – 19:00. В фестивале примут участие лучшие команды Рязанской области и коллективы из других регионов России. Участники поборются за «косопузы» трёх степеней и другие награды, в том числе за лучшую шутку и музыкальный номер. Финальным аккордом станет концерт команды «СОЮЗ» (18+), чемпионов Высшей лиги и звёзд ТВ. Бесплатный вход предусмотрен для студентов вузов, групп поддержки команд и участников проекта «АРТ веретено».

ДК Приокский

Музыкально-поэтическая программа «Апрельский вечер» (6+) – 17:00. Зрителей ждут авторские стихи и песни Ольги Сушкиной, музыкальные композиции в исполнении вокалистов и песочная анимация от Марины Бритовой. Живые песочные картины будут создаваться прямо во время выступления, дополняя поэзию и музыку.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль театра «Закулисье» (0+) – с 15:00 до 21:00. В программе мастер-классы по созданию украшений и маскарадных масок, анимация и театрализованное представление для детей. Рязанский театр кукол покажет спектакль «Теремок», театр клоунады «-17» представит постановку «Тссс». Также пройдут диджей-сеты, а завершится фестиваль выступлением кавер-группы «ЛАВА БЭНД».

13 сентября, воскресенье

МКЦ

Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского (18+) – 20:30. Комик представит новую программу с неожиданными ассоциациями, абсурдным юмором и нестандартной игрой с логикой.

ДК Приокский

Спектакль-водевиль «Беда от нежного сердца» (12+) – 16:00. Премьеру по мотивам пьесы Владимира Соллогуба представят артисты молодёжного театра «Нюанс». По сюжету влюбчивый Сашенька за один вечер успевает очароваться сразу тремя девушками, а их матери пытаются заполучить его состояние. Вход свободный.

Старожиловский конезавод

Фестиваль «Скорость» (0+) – с 12:00. На фестивале будут работать маркет «БАЗАР» и гастрономические ряды, пройдут анимация и бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Также можно будет посетить экскурсии по территории конезавода в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. Музыкальную программу дополнят выступление ансамбля солистов «Доминанта» и концерт специального гостя Beautiful Boys.

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