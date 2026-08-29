«Я вижу невероятную динамику развития региона» – Мария Львова-Белова о визите в Рязанскую область

В пятницу, 28 августа, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Рязанскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором Павлом Малковым она открыла региональное отделение Фонда защиты детей, посетила социальные учреждения, встретилась с семьями и студентами, провела личный приём граждан и побывала на площадках BRICS Skate Cup (0+).

Ещё одной точкой визита стал Рязанский дом молодёжи, который в этот день также принимал участников международного спортивного фестиваля BRICS Skate Cup. Там Мария Львова-Белова познакомилась с самым необычным участником фестиваля – бульдогом Норд-Боссом, который вместе с хозяйкой приехал покорять Рязань и удивлять жителей города.

За один день уполномоченный успела увидеть разные направления работы региона. Своими впечатлениями от поездки она поделилась вместе с Павлом Малковым.

«Я вижу просто невероятную динамику развития региона. Буквально год назад я была в Рязани, а сейчас приехала и просто не узнала её – везде ведутся стройки, меня привозят уже на те объекты, которые только замышлялись год назад, а сейчас они уже работают. И это большой прорыв, потому что это не просто строительство, а инфраструктура, которая позволяет семьям получать помощь, а подросткам и молодёжи находить место для проведения свободного времени», – отметила Мария Львова-Белова.

Во время визита она посетила комплексный и кризисный центры, где семьям помогают получить необходимые меры поддержки и не допустить разлучения родителей с детьми. По словам Марии Алексеевны, такая работа уже даёт результаты: количество детей, одновременно находящихся в детских домах и приютах, сократилось в регионе на 11%, а число родителей, лишённых родительских прав, – на 42%.

Ещё одно направление – поддержка подростков. В регионе около 300 компаний помогают школьникам получить первый трудовой опыт, познакомиться с разными профессиями и заработать. Эту работу уполномоченный также отметила во время визита.

Отдельно Мария Львова-Белова остановилась на молодёжных проектах и развитии спорта. В качестве одного из примеров она привела BRICS Skate Cup (0+), который собрал в Рязани спортсменов из разных стран.

«Ну и, конечно, этот фантастический фестиваль, на который мы сейчас попали. Это то, что делается для молодых людей. Тот же скейтбординг – молодой вид спорта, и нам важно, чтобы в него вовлекались молодые ребята, подростки. Потому что, если их не занимать, они найдут себе занятие сами, и не всегда оно будет адекватным», – отметила Мария Львова-Белова.

О совместной работе и её дальнейшем развитии рассказал и Павел Малков.

«Безусловно, всегда есть куда работать дальше. Никогда нельзя останавливаться. Как только какой-то результат получен, послабляться нельзя, нужно тут же идти дальше», – отметил губернатор.

По словам Павла Малкова, сегодня в Рязанской области продолжается работа сразу по нескольким направлениям – от профилактики социального сиротства и поддержки семей до трудоустройства подростков и построения карьерной траектории для молодёжи. По каждому из них уже определены дальнейшие планы.

Губернатор также поблагодарил Марию Львову-Белову за визит в регион и отметил, что, несмотря на плотный график, она продолжает находить время для Рязанской области.

«Мария Алексеевна всегда находит время», – отметил Павел Малков.

По словам губернатора, работа по уже запущенным направлениям продолжится, а новые идеи и совместные проекты в регионе готовы поддерживать и развивать.