Спорт

Новое руководство заявило о планах вывести ФК «Рязань» в тройку лидеров Дивизиона

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Во вторник, 18 июля, в конференц-зале «Рязань-Арена» прошла открытая пресс-конференция с новым руководством ФК «Рязань». Представители клуба рассказали о планах на ближайшее время, стратегии развития команды и задачах по улучшению её результатов. Отдельное внимание уделили работе с болельщиками и развитию детского и юношеского футбола.

Открыл пресс-конференцию президент и директор ФК «Рязань» Павел Голубев. Он отметил, что новое руководство ставит перед собой амбициозную цель – вывести рязанский профессиональный футбол на новый уровень. Ближайшая задача команды – войти в тройку лидеров Дивизиона «Б» Второй лиги России по итогам сезона. Для развития мужского направления в клуб был привлечён Дмитрий Ананко – легенда российского футбола. За развитие женского футбола теперь отвечает Роман Авдеев, который также имеет большой опыт в этой сфере.

По словам Голубева, нынешнее положение профессиональной команды не соответствует ни истории рязанского футбола, ни амбициям руководства клуба и региона.

«Поэтому у нас задача выходить в более высокие лиги: это серебро, золото, думаем мы и о первой лиге. Задачи перед клубом, безусловно, большие».

При этом добиться серьёзных результатов, считает Голубев, можно только при совместной работе клуба, правительства региона, бизнеса и при поддержке болельщиков.

Продолжил разговор начальник структурного подразделения ФК «Рязань» Дмитрий Ананко. Он отметил, что сейчас в клубе дают возможность проявить себя футболистам и сотрудникам. После этого руководство будет принимать решения о дальнейшем сотрудничестве. Одними из главных требований Ананко назвал дисциплину и профессиональное отношение к работе. По его словам, клубу важно собрать команду единомышленников, которая будет работать вместе не только на футбольном поле, но и за его пределами.

«Деньги в футбол не играют, поэтому в первую очередь дисциплина и профессиональное отношение к своей работе».

Ананко также рассказал о новом тренерском штабе. Главным тренером стал Андрей Козлов, с которым специалист знаком много лет. За плечами у Козлова есть опыт работы с командами, которым удавалось подниматься на высокий уровень.

Во время пресс-конференции отметили и массовость футбола в Рязанской области. Сегодня им в регионе занимаются около 40 тысяч человек – от детей и любителей до профессиональных спортсменов. Поэтому власти намерены и дальше поддерживать развитие этого направления и открыты к сотрудничеству с клубами, журналистами, блогерами и всеми, кому интересен футбол.

Отдельно затронули тему привлечения новых болельщиков. Для этого в клубе создали новую маркетинговую команду, которая будет заниматься продвижением в социальных сетях, работать с блогерами и искать новые способы общения с аудиторией.

«Зачастую потенциальные болельщики и жители города даже не знают, что у нас есть команда. Коммуникация является для нас большой задачей», – сказал Павел Голубев.

В завершение встречи руководство ФК «Рязань» отметило, что приложит все усилия для достижения поставленных целей и задач. В клубе понимают, что для этого предстоит серьёзная работа, поэтому рассчитывают и на поддержку болельщиков. Руководство признаётся, что уже соскучилось по полным трибунам и надеется увидеть на матчах ещё больше зрителей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сын Усольцевых рассказал о возможной причине побега семьи за границу
Следующая статья
Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Новости России

Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград

Российская армия может атаковать грузы с новыми британскими дронами...
Темы
Интересное

Тамара Глоба предупредила пять знаков зодиака о любовных переменах и новых чувствах

Тамара Глоба рассказала, каких пяти знаков зодиака ждут перемены в личной жизни. Кого ждёт новая любовь, а кто может оказаться в любовном треугольнике.
Культура и события

Будет страшно: самая жуткая подборка фильмов в кинотеатрах Рязани

Любите фильмы, от которых мурашки по коже? Собрали самые страшные новинки, которые сейчас показывают в кинотеатрах Рязани.
Культура и события

Средневековая битва, фестиваль «Наследие», ярмарки и концерты: главные события выходных в Рязанской области

150 воинов и 20 всадников воссоздадут битву 1378 года на фестивале «Битва на Воже». Рассказываем, что ждет гостей и куда сходить в Рязани 15–16 августа.
Культура и события

Рязанцев пригласили на променад по Лазаревскому кладбищу

Совсем недавно в Рязани стартовал новый аудио-променад в необычном для многих формате. Культурно-просветительский проект «Рязанский некрополь» (12+) предлагает жителям и гостям города по-новому взглянуть на, казалось бы, таинственное и даже мрачное Лазаревское кладбище.
Интересное

Тамара Глоба предупредила три знака зодиака о потерях, обмане и предательстве в августе

Август не для всех окажется спокойным месяцем. Для некоторых знаков он приготовил неожиданные повороты, встречи с людьми из прошлого и ситуации, которые заставят пересмотреть прежние планы.
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки, которым пора готовить запасной план

Рабочий вопрос для многих снова выходит на первый план. Лето подходит к концу, впереди осень, а вместе с ней возвращение к привычному ритму и новые планы. Для некоторых знаков зодиака этот переход окажется особенно заметным.
Акценты

Тося Чайкина зажгла на «Небе России» в Рязани

В двадцать четвёртый раз в Рязанской области прошёл традиционный фестиваль воздухоплавания «Небо России». Местом проведения вновь стал Спасск-Рязанский.
Интересное

Пора собирать чемоданы: Глоба рассказала, кого август заставит сменить привычную обстановку

Уже традиционно в начале месяца российский астролог Тамара Глоба представляет новый прогноз. Ранее мы разбирали общие тенденции августа, а теперь поговорим о путешествиях и переменах.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье