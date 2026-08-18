Новое руководство заявило о планах вывести ФК «Рязань» в тройку лидеров Дивизиона

Во вторник, 18 июля, в конференц-зале «Рязань-Арена» прошла открытая пресс-конференция с новым руководством ФК «Рязань». Представители клуба рассказали о планах на ближайшее время, стратегии развития команды и задачах по улучшению её результатов. Отдельное внимание уделили работе с болельщиками и развитию детского и юношеского футбола.

Открыл пресс-конференцию президент и директор ФК «Рязань» Павел Голубев. Он отметил, что новое руководство ставит перед собой амбициозную цель – вывести рязанский профессиональный футбол на новый уровень. Ближайшая задача команды – войти в тройку лидеров Дивизиона «Б» Второй лиги России по итогам сезона. Для развития мужского направления в клуб был привлечён Дмитрий Ананко – легенда российского футбола. За развитие женского футбола теперь отвечает Роман Авдеев, который также имеет большой опыт в этой сфере.

По словам Голубева, нынешнее положение профессиональной команды не соответствует ни истории рязанского футбола, ни амбициям руководства клуба и региона.

«Поэтому у нас задача выходить в более высокие лиги: это серебро, золото, думаем мы и о первой лиге. Задачи перед клубом, безусловно, большие».

При этом добиться серьёзных результатов, считает Голубев, можно только при совместной работе клуба, правительства региона, бизнеса и при поддержке болельщиков.

Продолжил разговор начальник структурного подразделения ФК «Рязань» Дмитрий Ананко. Он отметил, что сейчас в клубе дают возможность проявить себя футболистам и сотрудникам. После этого руководство будет принимать решения о дальнейшем сотрудничестве. Одними из главных требований Ананко назвал дисциплину и профессиональное отношение к работе. По его словам, клубу важно собрать команду единомышленников, которая будет работать вместе не только на футбольном поле, но и за его пределами.

«Деньги в футбол не играют, поэтому в первую очередь дисциплина и профессиональное отношение к своей работе».

Ананко также рассказал о новом тренерском штабе. Главным тренером стал Андрей Козлов, с которым специалист знаком много лет. За плечами у Козлова есть опыт работы с командами, которым удавалось подниматься на высокий уровень.

Во время пресс-конференции отметили и массовость футбола в Рязанской области. Сегодня им в регионе занимаются около 40 тысяч человек – от детей и любителей до профессиональных спортсменов. Поэтому власти намерены и дальше поддерживать развитие этого направления и открыты к сотрудничеству с клубами, журналистами, блогерами и всеми, кому интересен футбол.

Отдельно затронули тему привлечения новых болельщиков. Для этого в клубе создали новую маркетинговую команду, которая будет заниматься продвижением в социальных сетях, работать с блогерами и искать новые способы общения с аудиторией.

«Зачастую потенциальные болельщики и жители города даже не знают, что у нас есть команда. Коммуникация является для нас большой задачей», – сказал Павел Голубев.

В завершение встречи руководство ФК «Рязань» отметило, что приложит все усилия для достижения поставленных целей и задач. В клубе понимают, что для этого предстоит серьёзная работа, поэтому рассчитывают и на поддержку болельщиков. Руководство признаётся, что уже соскучилось по полным трибунам и надеется увидеть на матчах ещё больше зрителей.