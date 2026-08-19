Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на 40 тысяч за стрельбу в неположенном месте, рассказал «МК», что открыл огонь по шести беспилотникам, а не по одному.

Как отметил 66-летний охотник, в ту ночь он не мог уснуть из-за шума на улице. Затем он увидел вдалеке несколько БПЛА и позвонил по номеру 112, чтобы сообщить, что началась атака.

«В ту ночь они прямо над самым нашим селом полетели. Я не выдержал и вышел во двор с ружьем. Шестеро их надо мной кружило. Я не один сбивал. Один где-то в поле рухнул и взорвался», — уточнил Мухин.

Мужчина не согласился с доводами суда о том, что непосредственной угрозы его жизни не было. По его словам, беспилотники могли сбить где угодно, в том числе возле его дома. Собеседник издания подчеркнул, что многие местные жители поддерживают его в этой ситуации.

«И знакомые, и те, кто рядом живут. Потому что это несправедливо. Я бы и сейчас так поступил, но ружья больше нет — все, забрали с концами», — пояснил охотник.

Волгоградец намерен добиваться пересмотра дела, уже третий суд будет в Краснодаре. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Новое руководство заявило о планах вывести ФК «Рязань» в тройку лидеров Дивизиона
Следующая статья
Мединский рассказал о следах тяжелой раны на останках Дмитрия Донского

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Новости России

Названа уязвимость британских БПЛА, атаковавших Ярославль и Волгоград

Российская армия может атаковать грузы с новыми британскими дронами...
Темы
Новости России

«Веселый молочник» из США хочет усыновить ребенка в России

Американский фермер Джастас Уолкер рассказал РИА Новости, что вместе...
Новости России

Мединский рассказал о следах тяжелой раны на останках Дмитрия Донского

На останках князя Дмитрия Донского, которые нашли недавно в...
Новости России

Сын Усольцевых рассказал о возможной причине побега семьи за границу

У предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьей в...
Новости России

Туристы обнаружили сокровища древнего моря в Самарской области

Путешественники наткнулись во время экскурсии в Жигулях на известняк...
Новости России

Коц рассказал, чем отличается массированная атака ВСУ на Подмосковье

Украинские военные планируют наносить удары по критической инфраструктуре в...
Новости России

SHOT: погибшим мотоциклистом в центре Москвы оказался крупный банкир

В ДТП с байком в центре Москвы погиб зампред...
Новости России

Военный рассказал, откуда шла массированная атака дронов на Подмосковье

Массированная атака украинских беспилотников на Московскую область с высокой...
Новости России

Умерла «жертва схемы Долиной», которая подожгла квартиру в Москве

Москвичка, которая устроила пожар в проданной по «схеме Долиной»...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье