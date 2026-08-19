Волгоградский охотник, оштрафованный за стрельбу по БПЛА, раскрыл детали дела

Пенсионер Николай Мухин из Волгоградской области, которого оштрафовали на 40 тысяч за стрельбу в неположенном месте, рассказал «МК», что открыл огонь по шести беспилотникам, а не по одному.

Как отметил 66-летний охотник, в ту ночь он не мог уснуть из-за шума на улице. Затем он увидел вдалеке несколько БПЛА и позвонил по номеру 112, чтобы сообщить, что началась атака.

«В ту ночь они прямо над самым нашим селом полетели. Я не выдержал и вышел во двор с ружьем. Шестеро их надо мной кружило. Я не один сбивал. Один где-то в поле рухнул и взорвался», — уточнил Мухин.

Мужчина не согласился с доводами суда о том, что непосредственной угрозы его жизни не было. По его словам, беспилотники могли сбить где угодно, в том числе возле его дома. Собеседник издания подчеркнул, что многие местные жители поддерживают его в этой ситуации.

«И знакомые, и те, кто рядом живут. Потому что это несправедливо. Я бы и сейчас так поступил, но ружья больше нет — все, забрали с концами», — пояснил охотник.

Волгоградец намерен добиваться пересмотра дела, уже третий суд будет в Краснодаре.