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Новости России

Мединский рассказал о следах тяжелой раны на останках Дмитрия Донского

Никита Рязанцев
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На останках князя Дмитрия Донского, которые нашли недавно в Архангельском соборе Московского Кремля, заметили следы тяжелой травмы головы, сообщил ИС «Вести» помощник президента Владимир Мединский.

Историк предположил, что пролома черепа не было, но это была тяжелейшая гематома.

«То есть, судя по всему, это был удар в череп — сотрясение с потерей сознания», — рассказал Мединский.

Он подчеркнул, что исследование мощей подтверждает исторические данные о ранении князя. Мединский заявил, что после Куликовской битвы Дмитрия Донского обнаружили без сознания под сломанной березой, и его доспехи предотвратили более серьезные последствия удара.

Реставрационные работы в Архангельском соборе, где нашли мощи, провели из-за проседания части пола и угрозы разрушения надгробных плит над захоронениями великих князей.

Дмитрий Донской (1350–1389) был канонизирован Русской православной церковью в 1988 году в честь тысячелетия Крещения Руси на Поместном соборе РПЦ. Основанием послужили его заслуги перед Церковью и народом, в частности, победа в Куликовской битве в 1380 году.

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