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Новости России

Ректор Бауманки объяснил, почему не советует не отдавать детей в IT

Никита Рязанцев
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Навык программирования не гарантирует долгую карьеру, поэтому отдавать детей в IT не стоит, рассказал в интервью «Ведомостям» ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

Собеседник газеты пояснил, что дает такой совет всем друзьям.

«Понятно, что там можно сразу получать большие деньги. Но не стоит рассчитывать, что умение программировать само по себе обеспечит долгий и благополучный карьерный путь», — заявил Гордин.

По его мнению, рынок IT постепенно перегревается. Компании больше не нуждаются лишь в исполнителях. Им требуются специалисты, которые могут стать руководителями. Рутинные задачи тестировщиков и начинающих разработчиков автоматизируются, а зарплаты перестали расти.

Ректор провел параллель между IT и другими сферами, где профессиональный цикл может быть значительно короче, например, в области алгоритмов и искусственного интеллекта. Через десять лет приходят специалисты, которые на десять лет моложе, и им легче создавать новое при выполнение некоторых задач.

При этом Гордин призвал обратить внимание детей на высшее инженерное образование, которое является более фундаментальным и универсальным. Оно развивает мышление и помогает формировать осознанных и ответственных граждан.

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