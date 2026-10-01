Эксперт объяснил, как реактивные «Герани» «убивают» авиацию ВСУ

Реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» развивают скорость до 600 км/ч, поэтому украинской ПВО сложно их перехватывать. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По словам эксперта, более ранняя «Герань-2» с двигателем внутреннего сгорания развивала около 150 км/ч. Реактивные версии способны лететь со скоростью от 450 до 600 км/ч.

Эксперт считает, что мобильные огневые группы с земли не могут эффективно поражать такие цели из-за их скорости. При этом запас ракет для американских комплексов Patriot ограничен, поэтому их, по словам Кондратьева, стараются сохранять для борьбы с баллистическими целями.

«Тратить на дрон ракету стоимостью около миллиона долларов крайне неэффективно», — заявил Кондратьев.

Для перехвата «Гераней» украинская сторона стала чаще задействовать истребители F-16. Такая практика увеличивает нагрузку на самолеты и ускоряет выработку их ресурса. После определенного количества летных часов истребителям требуется техническое обслуживание. Ремонт F-16 приходится проводить за пределами Украины, в странах Евросоюза, из-за чего самолеты надолго выводятся из эксплуатации.

По оценке эксперта, значительная часть этих истребителей сейчас ожидает ремонта. При этом «Герани» продолжают наносить удары по военной инфраструктуре в глубине территории Украины.