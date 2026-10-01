Психолог назвала необычный способ разнообразить интимную жизнь

Если партнерам трудно говорить о сексуальных предпочтениях напрямую, можно обсудить их в письменной форме. Такой способ помогает снизить неловкость и точнее сформулировать собственные желания, сообщила NEWS.ru клинический психолог Ирина Грекова.

По ее словам, при составлении такой «инструкции» стоит говорить о своих предпочтениях спокойно и позитивно. Требования, претензии и нотации лучше исключить.

Партнеры могут указать важные для них моменты, а после попробовать обсудить впечатления и дать друг другу обратную связь. Переписка в таком формате позволяет обдумать формулировки и не торопиться с ответом.

Грекова отметила, что во время написания человек может лучше разобраться в собственных желаниях и обратить внимание на то, о чем раньше не задумывался.

Психолог добавила, что подобный способ общения со временем может стать для пары постоянной традицией. По ее словам, письменные инструкции можно использовать не только для обсуждения интимной стороны отношений, но и в других ситуациях, когда партнерам сложно подобрать слова при личном разговоре.