Изображение от wayhomestudio на Freepik
Здоровье

Психолог назвала необычный способ разнообразить интимную жизнь

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Если партнерам трудно говорить о сексуальных предпочтениях напрямую, можно обсудить их в письменной форме. Такой способ помогает снизить неловкость и точнее сформулировать собственные желания, сообщила NEWS.ru клинический психолог Ирина Грекова.

По ее словам, при составлении такой «инструкции» стоит говорить о своих предпочтениях спокойно и позитивно. Требования, претензии и нотации лучше исключить.

Партнеры могут указать важные для них моменты, а после попробовать обсудить впечатления и дать друг другу обратную связь. Переписка в таком формате позволяет обдумать формулировки и не торопиться с ответом.

Грекова отметила, что во время написания человек может лучше разобраться в собственных желаниях и обратить внимание на то, о чем раньше не задумывался.

Психолог добавила, что подобный способ общения со временем может стать для пары постоянной традицией. По ее словам, письменные инструкции можно использовать не только для обсуждения интимной стороны отношений, но и в других ситуациях, когда партнерам сложно подобрать слова при личном разговоре.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области проходит акция «Сокровища русского языка»
Следующая статья
На Соборной площади временно запретят парковку 2 октября
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости России

Штурм рассказала, что удивило ее на похоронах Соседова

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым было продумано до...
Новости кино и ТВ

Актер Олег Наумов погиб на съемках

«Олег разбился на съемках», — рассказали представители его окружения.
Политика

НАТО объявили последнее ядерное предупреждение. Коц объяснил, что происходит

Смысл предельно прям: если блок НАТО попытается оторвать Калининградскую область от остальной России, Москва не исключает применения всего арсенала — вплоть до ядерного.
Новости кино и ТВ

В России предложили бороться со звёздами-русофобами, которые блокируют нормальных артистов

При этом эксперт подчеркнул: чтобы реформа была не декларативной, а рабочей, нужны чёткие критерии и реальные инструменты
Темы
Происшествия

В Рязани 18-летний курьер мошенников может сесть на 6 лет 

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.
Политика

Южный мост в Киеве перекрыли после удара беспилотников

В соцсетях уже есть видео момента прилёта и начавшегося после этого пожара.
Политика

Песков объяснил заявления России о защите Калининградской области

Ранее посольство России в Бельгии заявило, что действия НАТО вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки повышают риск прямого вооруженного столкновения.
Происшествия

В Рязани мужчина за деньги зарегистрировал в своем доме девять мигрантов

Полиция Рязани выявила фиктивную регистрацию девяти иностранцев. 57-летний мужчина оформил приезжих за деньги, хотя они никогда не жили в его доме.
Новости России

Эксперт объяснил, как реактивные «Герани» «убивают» авиацию ВСУ

Реактивные «Герань-4» и «Герань-5» развивают до 600 км/ч. Эксперт Максим Кондратьев объяснил, почему их сложно перехватывать.
Культура и события

Театр драмы в Рязани начал работу над необычным спектаклем

Зрительный зал превращается в зал суда, а зрители становятся участниками происходящего — свидетелями, судьями и подсудимыми
Новости кино и ТВ

НТВ покажет праздничный концерт ко Дню учителя

В этот день популярные артисты будут не только чествовать лучших педагогов страны, но и исполнять любимые композиции о школе.
Транспорт и дороги

В Шацке 12-летний мальчик попал под колеса Toyota

42-летний житель Саратовской области на Toyota сбил ребенка в Шацке. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье