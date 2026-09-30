Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий для здоровья

Популярная осенняя традиция подбрасывать листья в воздух ради эффектных снимков может нести серьезную угрозу для здоровья. Об этом в беседе с агентством РИАМО рассказал терапевт Юсуповской больницы Матвей Ждан, призвав горожан быть осторожнее во время осенних фотосессий.

По словам специалиста, опавшая листва представляет собой идеальную среду для размножения плесени, патогенных грибов, личинок насекомых и клещей. Когда человек подбрасывает ворох листьев вверх, в воздух поднимается опасная взвесь, состоящая из спор, пыли и бактерий. Вдыхание этой смеси может спровоцировать сильное раздражение дыхательных путей и вызвать острые аллергические реакции.

Прямой контакт с преющей листвой также таит в себе опасности. Врач отмечает, что это может привести к аллергическим высыпаниям и грибковым поражениям кожных покровов. Особую тревогу такая активность вызывает у людей с ослабленным иммунитетом, для которых взаимодействие с грязной листвой чревато серьезными инфекционно-воспалительными осложнениями.

Кроме того, во влажной листве, особенно в местах выгула собак, могут сохраняться возбудители кишечных инфекций и различные паразиты.

Чтобы минимизировать вероятность неблагоприятных последствий для здоровья, Матвей Ждан рекомендует придерживаться простых правил безопасности. Во-первых, необходимо одеваться строго по погоде, закрывая кожу одеждой. Во-вторых, для фотосессий следует выбирать сухие и хорошо освещаемые солнцем места, где риск размножения патогенных микроорганизмов значительно ниже.