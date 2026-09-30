Синоптики предупредили о ранних снегопадах и морозах до -10°С в ряде регионов России

Зима в России решила не задерживаться с вступлением в свои права. Уже в первые дни октября 2026 года метеорологи прогнозируют резкое похолодание и снегопады в нескольких субъектах страны, включая территории к западу от Урала. Об этом в беседе с изданием «Ридус» рассказал метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, природа уже начала свою «пробу пера». Ночные заморозки, которые сейчас наблюдаются в европейской части страны, в ближайшее время перерастут в полноценные морозы. Наиболее ощутимое снижение температур ожидается в Предуралье, Прикамье, Башкирии и на Среднем Поволжье. В этих районах столбики термометров опустятся до минус 1–6°С, а в период с 4 по 6 октября ночные заморозки усилятся до минус 5–10°С.

Причиной резкой смены погодных условий станет циклон, формирующийся на северо-западе Казахстана. Его тыловая часть захватит значительные территории Прикамья и частично Среднего Поволжья, что гарантирует обильные осадки. Со 2 по 6 октября в этих регионах пройдут снегопады, сопровождаемые порывистым ветром скоростью до 12–17 метров в секунду.

Однако суровые погодные условия не задержатся надолго. Как отметил Александр Ильин, уже 7–8 октября между Волгой и Уралом произойдет смена воздушных масс, что принесет заметное потепление. После 7 октября европейская часть России избавится от морозов даже в ночные часы, температурные минимумы станут положительными, а выпавший снег начнет таять, хотя и оставит о себе яркое напоминание.