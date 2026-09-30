Image by gpointstudio on Freepik
Новости России

Синоптики предупредили о ранних снегопадах и морозах до -10°С в ряде регионов России

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Зима в России решила не задерживаться с вступлением в свои права. Уже в первые дни октября 2026 года метеорологи прогнозируют резкое похолодание и снегопады в нескольких субъектах страны, включая территории к западу от Урала. Об этом в беседе с изданием «Ридус» рассказал метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, природа уже начала свою «пробу пера». Ночные заморозки, которые сейчас наблюдаются в европейской части страны, в ближайшее время перерастут в полноценные морозы. Наиболее ощутимое снижение температур ожидается в Предуралье, Прикамье, Башкирии и на Среднем Поволжье. В этих районах столбики термометров опустятся до минус 1–6°С, а в период с 4 по 6 октября ночные заморозки усилятся до минус 5–10°С.

Причиной резкой смены погодных условий станет циклон, формирующийся на северо-западе Казахстана. Его тыловая часть захватит значительные территории Прикамья и частично Среднего Поволжья, что гарантирует обильные осадки. Со 2 по 6 октября в этих регионах пройдут снегопады, сопровождаемые порывистым ветром скоростью до 12–17 метров в секунду.

Однако суровые погодные условия не задержатся надолго. Как отметил Александр Ильин, уже 7–8 октября между Волгой и Уралом произойдет смена воздушных масс, что принесет заметное потепление. После 7 октября европейская часть России избавится от морозов даже в ночные часы, температурные минимумы станут положительными, а выпавший снег начнет таять, хотя и оставит о себе яркое напоминание.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
ЦБ прогнозирует нормализацию ситуации с топливом в России до конца 2026 года
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Темы
Новости России

ЦБ прогнозирует нормализацию ситуации с топливом в России до конца 2026 года

В своем базовом сценарии Банк России исходит из того, что пик проблем на топливном рынке будет пройден до конца текущего года.
Спорт

Рязанские самбисты стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира памяти Модестова

За путевки на юношеское Первенство России 2027 года боролись 238 юных спортсменов. География участников охватила 17 регионов Российской Федерации.
Общество

Около 70 человек приняли участие в патриотическом автопробеге в Рязани

Автопробег стартовал от торгового центра «Премьер» на Московском шоссе. Колонна проследовала по центральным улицам областного центра.
Новости России

Поймавший Чикатило следователь выдвинул новую версию исчезновения Усольцевых

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дел серийных убийц, включая Андрея Чикатило, убежден, что семью следует искать не в глухой чаще, а в ближайших населенных пунктах.
Интересное

Названы знаки зодиака, которые подвержены синдрому Дориана Грея

Стремление сохранить молодость и идеальную внешность свойственно многим, но для некоторых людей оно превращается в настоящую навязчивую идею.
Спорт

«Можно я пожалуюсь?»: Трусова призналась, что нервничает из-за новых критериев допуска к Гран-при ISU

После недавних контрольных прокатов Трусова, как и ряд других фигуристов, перенесла заболевание. Сейчас она оценивает свою спортивную форму как «минус».
Происшествия

В рязанском молоке обнаружили антибиотики, предпринимателя оштрафовали на 30 000 рублей

Инспекторы выявили, что предприниматель проигнорировал ранее выданное предписание об устранении нарушений технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции.
Общество

Опубликовано расписание общественного транспорта до Константинова на 3 октября

Посетителей ждут погружение в классическое искусство, знакомство с народными традициями и живое общение в живописных местах, вдохновлявших великого поэта.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье