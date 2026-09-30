Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Около 70 человек приняли участие в патриотическом автопробеге в Рязани

Анастасия Мериакри
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По центральным улицам Рязани проехала колонна автомобилей, украшенных государственной символикой. Масштабная акция была приурочена к Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Инициатором автопробега выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Мероприятие прошло при активной поддержке Правительства Рязанской области.

Колонну составили около 70 участников. Среди них были ветераны специальной военной операции, представители общественных, патриотических и ветеранских объединений, а также волонтеры, неравнодушные к судьбе новых российских территорий.

Автопробег стартовал от торгового центра «Премьер» на Московском шоссе. Колонна проследовала по центральным улицам областного центра, привлекая внимание горожан к значимой дате. Финальной точкой маршрута стал дом № 60 по улице Новоселов, где установлен бюст Героя Российской Федерации Романа Соколова.

Участники акции торжественно возложили цветы к монументу, почтив память всех защитников Отечества. Роман Соколов совершил свой подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики, где погиб в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года.

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