Рязанцев предупредили об уголовной ответственности за установку SIM-боксов

Рязанская область присоединилась к всероссийскому флешмобу #НеТотЗаработок, инициированному в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сообщила оперативная группа региона.

Как пояснили в ведомстве, особое внимание уделяется проблеме использования SIM-боксов — специальных устройств, которые поддерживают одновременную работу десятков SIM-карт. По данным оперативной группы, украинские кураторы активно предлагают гражданам «быстрый и легкий заработок» на установке и обслуживании такого оборудования.

Однако, как подчеркивают правоохранители, это явно не тот заработок, который идет на пользу. Установка и эксплуатация SIM-боксов не только способствуют распространению мошеннических схем, но и влекут за собой серьезные правовые последствия.

Согласно введенной ранее статье 274.3 Уголовного кодекса РФ, за установку и эксплуатацию SIM-боксов предусмотрена уголовная ответственность. Гражданам напоминают, что согласие на подобный «заработок» может обернуться судимостью.

Будьте бдительными и не поддавайтесь на предложения о сомнительном доходе, который может иметь серьезные последствия для будущего.