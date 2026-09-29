Фото Рязанской областной Думы
Общество

Рязанская областная Дума приняла закон о запрете розничной продажи вейпов

Олеся Чугунова
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Во вторник, 29 сентября, на заседании регионального парламента во втором окончательном чтении принят закон «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Документ внесен депутатами фракции партии «Единая Россия» и разработан с участием прокуратуры.

Перед вынесением вопроса на пленарное заседание законодательного собрания инициатива широко обсуждалась на различных площадках региона. В дискуссиях приняли участие лидеры общественных и молодежных объединений, представители медицинского сообщества и деловых кругов, руководители профильных министерств, правоохранительных и надзорных органов, парламентарии.

«Мы постарались максимально взвешенно подойти к рассмотрению вопроса. В течение нескольких месяцев детально обсуждали различные аспекты. Главный и неоспоримый аргумент в пользу установления полного запрета продажи вейпов – прямая угроза здоровью наших граждан. По данным исследований, за год число пациентов с осложнениями после использования электронных сигарет в России выросло на 30%. В группе повышенного риска – подростки и молодые люди до 35 лет. Курение вейпов в среде школьников превратилось в массовое явление, и мы не имеем морального права оставаться в стороне», – заявил, обращаясь к собравшимся, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Возможность вводить запретительные меры российским регионам предоставил федеральный центр: в июне текущего года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты наделены правом полностью запретить на своей территории розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Проект областного закона подготовлен в рамках данных полномочий.

На заседании документ представил председатель Комитета по экономическим вопросам Александр Жукаев:

«Законопроект предусматривает установление с 1 марта 2027 года на территории региона запрета на розничную продажу вейпов сроком на 5 лет. Полномочия исполнительных органов, связанные с реализацией закона, вступят в силу на следующий день после его официального опубликования», – сообщил парламентарий.

Социально значимую инициативу депутатский корпус поддержал единогласно.

«После вступления закона в силу нам предстоит огромная работа по осуществлению контроля за его исполнением. Это зона нашей совместной ответственности с правительством региона и контрольно-надзорными органами. Наша задача – не просто запретить продажу электронных сигарет «на бумаге», а сделать так, чтобы продукт, разрушающий здоровье людей, исчез с прилавков магазинов», – подвел итог обсуждению спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

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