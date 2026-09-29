Рязанская областная Дума приняла закон о запрете розничной продажи вейпов

Во вторник, 29 сентября, на заседании регионального парламента во втором окончательном чтении принят закон «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Документ внесен депутатами фракции партии «Единая Россия» и разработан с участием прокуратуры.

Перед вынесением вопроса на пленарное заседание законодательного собрания инициатива широко обсуждалась на различных площадках региона. В дискуссиях приняли участие лидеры общественных и молодежных объединений, представители медицинского сообщества и деловых кругов, руководители профильных министерств, правоохранительных и надзорных органов, парламентарии.

«Мы постарались максимально взвешенно подойти к рассмотрению вопроса. В течение нескольких месяцев детально обсуждали различные аспекты. Главный и неоспоримый аргумент в пользу установления полного запрета продажи вейпов – прямая угроза здоровью наших граждан. По данным исследований, за год число пациентов с осложнениями после использования электронных сигарет в России выросло на 30%. В группе повышенного риска – подростки и молодые люди до 35 лет. Курение вейпов в среде школьников превратилось в массовое явление, и мы не имеем морального права оставаться в стороне», – заявил, обращаясь к собравшимся, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Возможность вводить запретительные меры российским регионам предоставил федеральный центр: в июне текущего года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты наделены правом полностью запретить на своей территории розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Проект областного закона подготовлен в рамках данных полномочий.

На заседании документ представил председатель Комитета по экономическим вопросам Александр Жукаев:

«Законопроект предусматривает установление с 1 марта 2027 года на территории региона запрета на розничную продажу вейпов сроком на 5 лет. Полномочия исполнительных органов, связанные с реализацией закона, вступят в силу на следующий день после его официального опубликования», – сообщил парламентарий.

Социально значимую инициативу депутатский корпус поддержал единогласно.