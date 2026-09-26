Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2027 году

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Правительство России утвердило производственный календарь на предстоящий 2027 год. Документ устанавливает продолжительность праздничных периодов и порядок переноса выходных дней для оптимизации рабочего времени граждан.

Отдых начнется в последний день уходящего года, 31 декабря 2026 года, который официально признан выходным, и продлится вплоть до 10 января 2027 года включительно. Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней подряд. Первым рабочим днем нового года станет понедельник, 11 января.

Для рационального использования праздничных дней правительство утвердило несколько переносов. Выходные дни, выпадающие на 2 и 3 января, перенесены на 5 ноября и 31 декабря 2027 года. Кроме того, выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля, что позволяет сформировать непрерывный трехдневный отдых.

В течение года граждан ждут несколько периодов длительных выходных:

  • с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества);
  • с 6 по 8 марта (Международный женский день);
  • с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда);
  • с 8 по 10 мая (День Победы);
  • с 12 по 14 июня (День России);
  • с 4 по 7 ноября (День народного единства).

Согласно утвержденному документу, при стандартной пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих дней. Общее количество выходных и нерабочих праздничных дней составит 118. Также в календаре предусмотрено четыре предпраздничных дня, которые будут сокращены на один рабочий час.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Театр драмы показал Дон Кихота, которого мы не знали
Следующая статья
Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Краснодарский край, где погибли люди
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Полковник рассказал о боевых лазерах России 

Эксперт Матвийчук объяснил, почему США и Россия одновременно создают лазерное оружие против беспилотников. Подробности. 
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Россияне вспомнили страшное поверье о гробах из-за обилия грибов в лесах

Заполонившие леса лисички, боровики и подберёзовики уже не радуют, а пугают жителей страны.
Темы
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Краснодарский край, где погибли люди

Согласно данным регионального оперативного штаба, в результате падения обломков сбитых аппаратов погибли три человека, еще двое получили ранения. Энергоснабжение пока отсутствует у примерно 26 тысяч жителей района
Новости кино и ТВ

Дмитриенко получил порцию насмешек от коллег в шоу «Голос. Дети» и жестко ответил на их выпады

Уже в самом начале первого выпуска более опытные наставники начали откровенно подшучивать над своим юным коллегой. Полина Гагарина, увидев Ваню через кресло от себя, с улыбкой вопрошала: «Как ты здесь оказался, как тебя пустили?»
Новости кино и ТВ

Самые громкие скандалы главного критика шоу-бизнеса Сергея Соседова

За десятилетия работы на телевидении Соседов превратился в настоящего грозу отечественного шоу-бизнеса. Его имя стало синонимом резких, порой болезненно точных оценок, которые не щадили ни легенд эстрады, ни восходящих звезд.
Транспорт и дороги

Автобус №22 Рязань-Солотча переходит на новое расписание с 1 октября

Пригородный маршрут №22, связывающий Рязань с поселком Солотча, начнет работать по обновленному графику движения.
Общество

В Рязанской области захоронили останки Федора Гаврикова, погибшего в 1943 году

Федор Дмитриевич Гавриков родился в 1923 году в деревне Горы Клепиковского округа. В 1942 году он был призван на фронт.
Общество

Россиянам сказали, кому дважды повысят пенсии в 2027 году

Согласно планам правительства, первая индексация состоится 1 февраля 2027 года и составит 6,8%. Эта цифра будет привязана к уровню фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2026 года.
Новости России

Москвичке сломали челюсть при удалении зуба мудрости

Операция проходила около получаса, после чего пациентка услышала характерный щелчок и почувствовала резкую боль. Стоматолог предположил, что коронка зуба разрушилась.
Новости России

Названа возможная причина взрыва с погибшими у Эльгинского месторождения в Якутии

В компании «Эльгауголь» уточнили, что аварийный объект обслуживается не штатными сотрудниками предприятия, а сторонней подрядной организацией.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье