Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2027 году

Правительство России утвердило производственный календарь на предстоящий 2027 год. Документ устанавливает продолжительность праздничных периодов и порядок переноса выходных дней для оптимизации рабочего времени граждан.

Отдых начнется в последний день уходящего года, 31 декабря 2026 года, который официально признан выходным, и продлится вплоть до 10 января 2027 года включительно. Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней подряд. Первым рабочим днем нового года станет понедельник, 11 января.

Для рационального использования праздничных дней правительство утвердило несколько переносов. Выходные дни, выпадающие на 2 и 3 января, перенесены на 5 ноября и 31 декабря 2027 года. Кроме того, выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля, что позволяет сформировать непрерывный трехдневный отдых.

В течение года граждан ждут несколько периодов длительных выходных:

с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества);

с 6 по 8 марта (Международный женский день);

с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда);

с 8 по 10 мая (День Победы);

с 12 по 14 июня (День России);

с 4 по 7 ноября (День народного единства).

Согласно утвержденному документу, при стандартной пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих дней. Общее количество выходных и нерабочих праздничных дней составит 118. Также в календаре предусмотрено четыре предпраздничных дня, которые будут сокращены на один рабочий час.