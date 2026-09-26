Названа возможная причина взрыва с погибшими у Эльгинского месторождения в Якутии

Стали известны предварительные причины трагического инцидента, произошедшего днем 26 сентября вблизи Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия). По данным пресс-службы компании «Эльгауголь», передавшим информацию ТАСС, взрыв могла спровоцировать разгерметизация резервуара для воды насосной станции.

Инцидент произошел днём в момент проведения сварочных работ на объекте. В результате мощного взрыва погибли люди. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В компании «Эльгауголь» уточнили, что аварийный объект обслуживается не штатными сотрудниками предприятия, а сторонней подрядной организацией.

Представители компании поспешили успокоить общественность, подчеркнув, что резервная водяная насосная станция расположена на значительном удалении от основного производственного комплекса.

«Рисков для сотрудников главной площадки и угрозы дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой. Компания «Эльгауголь» находится в режиме постоянного взаимодействия со всеми профильными государственными органами и экстренными службами, оказывая необходимое содействие в расследовании.