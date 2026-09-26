С банковского счета участника СВО похитили 1,9 млн рублей в Рязанской области

Прокуратура Рязанской области восстановила справедливость в отношении участника специальной военной операции, ставшего жертвой мошенников. Личный прием прокурора региона Дмитрия Коданёва помог женщине добиться возбуждения уголовного дела после многократных отказов со стороны полиции.

К главе надзорного ведомства обратилась жительница региона, сообщившая о хищении с банковского счета ее сына, участвующего в специальной военной операции, суммы в размере 1,9 миллиона рублей. Женщина рассказала, что неизвестные злоумышленники обманным путем похитили сбережения военнослужащего.

Как выяснилось в ходе приема, орган дознания по данному факту неоднократно принимал решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Все эти постановления были отменены надзирающим прокурором, однако ситуация не менялась, что свидетельствовало о нарушении требований уголовно-процессуального законодательства о разумном сроке уголовного судопроизводства.

В связи с допущенными нарушениями прокурор Рязанской области внес требование начальнику ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани. После прокурорского вмешательства орган предварительного расследования наконец возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Рязанской области взяла на контроль.