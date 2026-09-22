Опасность атаки БПЛА в Рязанской области. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Анастасия Мериакри
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Вечером 22 сентября на территории Рязанской области введен режим «беспилотной опасности». Соответствующее предупреждение поступило жителям региона в 23:13.

Власти призывают жителей области соблюдать меры предосторожности. Гражданам настоятельно рекомендуется не выходить на открытые участки местности, не находиться на балконах и по возможности не подходить к окнам.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по единому номеру 112.

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