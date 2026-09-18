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Происшествия

Житель Рязани лишен гражданства РФ за действия, угрожавшие общественной стабильности

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области завершена очередная процедура по лишению российского гражданства. Решение было принято совместными усилиями Управления по вопросам миграции УМВД России по региону и регионального управления ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, фигурантом дела стал уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, ранее получивший российский паспорт. Согласно заключению ФСБ и МВД России, действия данного гражданина оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществе, что стало основанием для аннулирования его статуса.

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области доставили мужчину в миграционное подразделение УМВД. Там его официально ознакомили с решением о лишении гражданства и изъяли паспорт гражданина РФ.

Помимо утраты гражданства, данному лицу закрыт въезд на территорию Российской Федерации на продолжительный срок. В соответствии с законодательством, он обязан в установленные сроки покинуть страну и убыть в государство своей гражданской принадлежности.

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