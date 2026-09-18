Звезды обещают купание в романтике одним и пустой кошелек другим в выходные 19 и 20 сентября

Предпоследние выходные сентября обещают быть контрастными. Для одних знаков зодиака эти дни станут временем незабываемых свиданий, комплиментов и ярких эмоций, а другим звездами уготована проверка на прочность в виде неожиданных трат и необходимости сесть на строгую экономию.

Астрологи предупреждают: в ближайшую субботу и воскресенье крайне важно уметь защищать свои интересы. Своевременно и мягко обозначайте личные границы, но избегайте раздувания конфликтов из пустяка. Разумнее искать спокойный, компромиссный выход из любой ситуации.

Не позволяйте гневу и раздражению взять над вами верх. Если чувствуете избыток энергии, не тратьте ее на ссоры — лучше направьте этот ресурс в продуктивное русло: интенсивную тренировку, генеральную уборку или домашние хлопоты. Так вы получите гораздо больше пользы и морального удовлетворения.

Овен

В эти дни вы можете стать чрезмерно чувствительны к чужим словам и действиям, а настроение будет меняться с космической скоростью. Главное правило: не принимайте ничего на свой счет. Лучшая стратегия — переключить фокус на себя. Побалуйте себя визитом в салон красоты или совершите давно желанную, но обдуманную покупку. Также звезды советуют навести порядок в финансовых тратах, избегать переедания и заложить фундамент для новой полезной привычки.

Лев

Вы наполнитесь теплом и энергией от общения с близкими. Идеальный сценарий: организовать общий семейный ужин или совместный выезд на природу. Выходные отлично подходят для культурной программы: посетите концерт или выставку. Обязательно запишите свои цели на бумагу — в этот период вероятность их исполнения очень высовка. Будьте легки на подъем: возможен неожиданный возврат человека из прошлого, и только вам решать, как на это реагировать.

Стрелец

Ваш знак будет буквально купаться во внимании и комплиментах. Скучать точно не придется! Окружение может сделать вам приятный сюрприз. Будьте открыты новому опыту: запишитесь на пробное занятие по бачате, сходите на мастер-класс по живописи или лепке. Выбирайте то, к чему лежит душа. Здоровый образ жизни сейчас пойдет вам на особую пользу, а выходные подарят заряд ярких, позитивных эмоций.

Телец

В начале уикенда вам жизненно необходимы тишина и уединение. Практики вроде йоги, медитации или просто спокойного вечера дома с книгой помогут вернуть внутреннее равновесие. Ближе к воскресенью позвольте себе немного помечтать и реализовать маленькую прихоть: сходите в уютное кафе, устройте шопинг или обновите прическу. Игнорируйте любые интриги и сплетни, без остатка отдавая время любимым занятиям.

Дева

Возможно обострение давних, глубинных тревог, поэтому осознанно выбирайте спокойные, заземляющие занятия. Растяжка, йога или привычный спорт вернут вам чувство гармонии. С партнером вероятен важный, откровенный разговор, который поможет окончательно закрыть старые обиды. Небольшая поездка за город станет отличной перезагрузкой. Помните, что вашим родным сейчас очень нужна ваша поддержка и участие.

Козерог

Вас ждет атмосфера абсолютного домашнего уюта. Приготовьте вкусный ужин, пригласите родных или самых близких друзей. Теплые, душевные разговоры отлично заряжают энергией. Это идеальное время, чтобы сделать давно запланированные покупки для дома или завершить мелкий ремонт. Партнер может приятно удивить и добавить праздничной нотки в будни. Радуйтесь мелочам, держите фокус на приятном. Если есть дети, сводите их в цирк, зоопарк или просто посмотрите новый мультфильм.

Близнецы

Усидеть дома у вас точно не получится: будет сильно тянуть к друзьям и веселью. Предложений провести время окажется много, но вам предстоит выбрать самое лучшее. Звезды сулят крайне полезные знакомства, поэтому смело расширяйте круг общения. Не отказывайте в помощи другу, если он о ней попросит. К финалу выходных, чтобы восстановить баланс, расслабьтесь в бассейне или на занятии йогой.

Весы

Вы порадуетесь гармонии в отношениях: вторая половинка может удивить вас чем-то необычным и приятным. Проведите больше времени вместе, обсудите совместные планы на будущее. При этом берегите здоровье: возможны легкие недомогания. Внимательно слушайте свою интуицию, не драматизируйте мелкие неурядицы и сохраняйте уверенный, невозмутимый вид даже в сложных ситуациях.

Водолей

К вам может прийти важная, судьбоносная информация от близких людей. Мелкие бытовые дела навалятся лавиной, поэтому сразу расставьте приоритеты. Будьте предельно внимательны с документами, ключами и деньгами, чтобы не тратить время на их поиски. Поездка за город подарит отличное настроение и смену обстановки. К концу воскресенья искусственно замедлитесь и побудьте дома — это залог продуктивной следующей недели.

Рак

Вы окажетесь в центре всеобщего внимания и получите массу ярких впечатлений. Смело посещайте интересные городские события и заряжайте окружающих своей энергией. О рабочих вопросах забудьте до понедельника. Судьба может порадовать вас неожиданным подарком или хорошим поступлением. Чужое мнение сейчас не имеет значения: делайте то, что нравится именно вам.

Скорпион

Вы получите огромную пользу от внедрения новой привычки: это может быть абонемент в зал, танцы или переход на здоровый ужин. Домашние дела могут навалиться неожиданно — не стесняйтесь позвать родных на помощь. Обязательно пересмотрите свои траты, иначе финансовый сюрприз не заставит себя ждать. С друзьями возможны мелкие споры: решайте их сразу, не копите негатив. Зато вечер вдвоем, наполненный романтикой, запомнится вам надолго.

Рыбы

Звезды готовят для вас насыщенные выходные: много движения, событий и переживаний, напрямую связанных с деньгами. Заранее составьте четкий перечень необходимых покупок и строго придерживайтесь его. В противном случае остаток на банковской карте к началу рабочей недели вас неприятно огорчит. С родственниками возможны разногласия: улаживайте их сразу, проявите мудрость и найдите компромисс.

По материалам 7дней.ru