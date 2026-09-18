В Рязани ФСБ задержала иностранца, готовившегося стать наемником в рядах ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность гражданина одной из арабских стран, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне противника. Спецоперация по его задержанию прошла в городе Рязани.

Как сообщили в ведомстве, в операции приняли участие управления ФСБ по Рязанской и Владимирской областям совместно с УФСБ по Московскому военному округу. Силовую поддержку при задержании оказали бойцы ОМОН Росгвардии.

По версии следствия, 28-летний (1998 года рождения) фигурант действовал из корыстных побуждений, выполняя указания куратора с Украины. Его целью было вступление в украинское вооруженное формирование. Находясь на территории России, подозреваемый предпринял попытку выехать в зону проведения специальной военной операции, чтобы сдаться в плен и перейти на сторону врага, однако был своевременно обезврежен сотрудниками спецслужб.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий следственное управление УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовное дело. Действия задержанного квалифицированы по части 1 статьи 30 и статье 359 УК РФ («Приготовление к наемничеству»).

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование и установление всех обстоятельств совершенного преступления.