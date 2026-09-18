В деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге появились новые страшные детали

Почти год минуло с тех пор, как в глухой тайге Красноярского края бесследно пропала семья Усольцевых: 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Несмотря на масштабные поиски, охватившие десятки квадратных километров горно-лесистой местности, следователей и волонтеров постигла неудача. Однако теперь в деле может появиться новый поворот: близкий друг пропавших утверждает, что обнаружил на архивных фотографиях поисковых отрядов тревожные детали, которые ранее остались незамеченными.

Валентин Дегтерев, давний приятель главы семейства, в комментарии aif.ru рассказал о результатах своего расследования. Внимательно изучив кадры, сделанные спасателями во время октябрьского этапа поисков в районе горы Мальвинка, он провел их цифровую обработку.

По словам Дегтерева, после усиления яркости и удаления визуальных шумов на снимках проступают пугающие детали.

«Я заметил на фотографиях, опубликованных спасателями после еще октябрьских поисков, следы крови на земле. Я убрал помехи и увеличил яркость. Это было на трапе до горы Мальвинка. Она даже помечена краской на деревьях. Отдельно там лежит бутылочка из зеленого стекла, вещи выпали, видимо. А Усольцев в Кутурчине такие бутылочки действительно покупал. Кровь на этих фотографиях хорошо видно. Возможно, там остались и их кости. Если это подтвердится, то похоже, что это сделал медведь», — поделился собеседник.

Он выразил уверенность, что сотрудники МЧС и волонтеры могли банально не разглядеть эти детали. Во-первых, к октябрю землю уже припорошил первый снег, во-вторых, ракурс съемки и низкое разрешение исходных файлов могли скрыть истинную картину.

«При увеличении фото появляются пиксели, но я убрал помехи. Там видно, что в щели кто-то лежит. Не очень большой кто-то — женщина или ребенок. Щель глубокая. Место с кровью, если честно, похоже на оторванную руку. Медведь мог их разорвать, закидать ветками. Это место нужно проверить, его не сложно найти, учитывая особые обозначения на деревьях. Если даже останки Усольцевых там не сохранились, то могли остаться элементы одежды, вещи», — пояснил он.

Опираясь на увиденное, Валентин Дегтерев сформировал две основные гипотезы трагедии. Первая — нападение медведя, который мог растерзать туристов, а затем инстинктивно забросать останки ветками и лапником. Вторая, более мрачная версия, — криминал.

«Я склоняюсь к тому, что они до сих пор находятся в этом лесу. Никакой загадки в их пропаже нет. Вероятнее всего, это было убийство. Мог произойти какой-то внезапный конфликт с третьими лицами или, может, были какие-то нерешенные вопросы с бизнесом Усольцева. Некий конфликт привел к тому, что произошло убийство», — рассуждает друг семьи. Он также добавил, что в ближайшее время пропавших, скорее всего, официально признают умершими, что позволит родственникам приступить к оформлению наследства, хотя надежда найти тела с каждым днем тает.

Официальной версией остается несчастный случай. Напомним, 28 сентября 2025 года семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Сергея Усольцева выходил на связь вечером того же дня в 2–7 километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети семья исчезла.

Эксперты-криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остаются специфические следы, которые не были обнаружены. Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не зафиксировано ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в прессе.