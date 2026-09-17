Бесплатные автобусы для жителей Солотчи будут ходить в дни выборов

Для удобства жителей микрорайона Солотча в дни голосования, с 18 по 20 сентября, будут организованы бесплатные автобусы. Специальный маршрут свяжет основные населенные пункты с избирательными участками (на базе школы №32).

Основной маршрут: ЗОМС (Мещерская, 1А) → Давыдово (магазин «Пятерочка») → Солотчинское лесничество → Школа №32.

Время отправления:

Мещерская, 1А (ЗОМС, контора): 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Давыдово (магазин «Пятерочка»): 10:10, 12:10, 14:10, 16:10

10:10, 12:10, 14:10, 16:10 Солотчинское лесничество (контора): 10:20, 12:20, 14:20, 16:20

В субботу, 19 сентября, в 13:00 будет запущен дополнительный автобус по маршруту «Санаторий имени В.И. Ленина – Школа №32» и обратно.