В Рязанской области столкнулись «Ивеко» и ГАЗ, пострадали двое

В Клепиковском муниципальном округе столкнулись два грузовых автомобиля. В аварии пострадали водитель ГАЗ и его пассажир, сообщили в УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло 11 сентября примерно в 10:00 на 424-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 36-летний житель Владимирской области ехал за рулем грузовика «Ивеко». На дороге он столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем ГАЗ МК-1451-14.

За рулем ГАЗа находился 50-летний житель Клепиковского округа. Водитель ГАЗ МК-1451-14 и его 51-летний пассажир получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.