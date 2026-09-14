В Рязани полиция изъяла 15 литров алкоголя во время рейда

В Рязанской области во время рейдов полиция выявила нарушения миграционного законодательства, правил продажи алкоголя и административного надзора. Правоохранители задержали семь человек, находившихся в федеральном розыске.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли в пятницу и выходные. Полиция проверяла соблюдение общественного порядка, режима пребывания иностранных граждан и требований при продаже алкогольной продукции.

В Рыбновском и Шиловском округах сотрудники полиции выявили шесть нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Еще один административный протокол составили в отношении работодателя, который незаконно трудоустроил иностранцев.

В Рязани проверка прошла в кафе на Касимовском шоссе. Полицейские обнаружили нарушения при реализации алкоголя и изъяли 15 литров спиртного.

Отдельно правоохранители проверили соблюдение административных ограничений и обязанностей гражданами, ранее нарушившими закон. В регионе выявили 12 таких случаев. За них нарушителям грозят штрафы.

Кроме того, полицейские установили местонахождение и задержали семь человек, объявленных в федеральный розыск.

Рейдовые и проверочные мероприятия в Рязанской области продолжаются.