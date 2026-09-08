В Рязани назначена дата публичных слушаний по благоустройству Лесопарка

В Рязани стартует этап общественных слушаний по преображению Лесопарка. Итоговое обсуждение концепции благоустройства пройдет 10 сентября. Встреча с проектировщиками и представителями мэрии состоится в 18:00 на площадке Центра уличного спорта «Под мостом».

Напомним, что эта зеленая зона стала лидером народного голосования в Советском районе. Работы будут проводиться за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни» (федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»). Именно сейчас у рязанцев есть последняя возможность внести свои коррективы в план работ до начала стройки.

Контакты для обратной связи: управление общественных отношений — 29-48-15, 29-48-16; МАУК «Лесопарк» — 20-72-49.