В Рязани прошла церемония памяти в 85-ю годовщину начала блокады Ленинграда

8 сентября на Ленинградском кладбище Рязани прошла церемония возложения цветов и венков в память о 85-й годовщине начала блокады Ленинграда.
Участниками мероприятия стали ветераны-блокадники, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, министр территориальной политики Жанна Фомина, глава гордумы Татьяна Панфилова, представители региональных и городских властей, а также курсанты РВВДКУ имени Маргелова. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания.
Блокада длилась 872 дня и началась 8 сентября 1941 года. Рязань одной из первых приняла эвакуированных ленинградцев. В город прибыли 20 тысяч человек. Через областной центр прошло 110 эшелонов, 600 умерших в дороге были захоронены на Ленинградском кладбище, которое навсегда осталось местом общей скорби и памяти.