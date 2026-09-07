Фото Рязанской областной детской библиотеки имени Б. И. Жаворонкова
Культура и события

В рязанской детской библиотеке открылся исторический зал «с характером»

Олеся Чугунова
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В Рязанской областной детской библиотеке имени Б. И. Жаворонкова состоялось торжественное открытие исторического зала на втором этаже. Помещение, в котором ранее располагался один из первых рязанских кинотеатров «Дарьялы», реконструировано в рамках национального проекта «Семья».

Работы проведены на средства субсидии, полученной библиотекой по итогам Всероссийского конкурса лучших практик. В зале установлено современное акустическое, световое и мультимедийное оборудование, расширены возможности для выставочной деятельности. Художественное решение пространства разработано при участии директора Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера Сергея Горчакова.

«Пространство полностью преобразилось: здесь появились современное акустическое, световое и мультимедийное оборудование, новые возможности для выставочной и событийной работы. Но главное — у исторического зала появился собственный характер», — говорится в пресс-релизе.

В ходе церемонии открытия для гостей выступили певица Элла Хрусталева, детский хор «Звонок», театр танца «Парадигм» и художественный руководитель театра «Переход» РГУ имени С. А. Есенина Екатерина Сулица.

К открытию приурочена фотовыставка «Почтовая улица: история в кадрах», подготовленная совместно с Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным архивом Рязанской области. Дополнением экспозиции стали раритетные кинокамеры из коллекции председателя рязанской организации Союза фотохудожников России Анатолия Осипенкова. Также в соседнем зале представлены работы учащихся Детской художественной школы № 1.

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова отметила вклад культурного сообщества в реализацию проекта:

«Радостно, что так много людей из сферы культуры помогали в этой работе. Я убеждаюсь снова и снова: мы огромная сила, когда мы вместе – наше сообщество деятелей искусств. И радостно, что государство уделяет столько внимания развитию инфраструктуры культуры, что отмечаются дела учреждений культуры, их практики. Как говорит губернатор нашего региона Павел Малков, нужно помогать тем, кто делает. Вот и в библиотеке придумали проект, подали заявку на конкурс и субсидию — и теперь могут делать ещё больше!»

Заместитель директора библиотеки Ольга Уласевич сообщила, что на выделенные средства также пополнен книжный фонд — для читателей приобретено 500 новых изданий.

«Это сделано не для отчетов, а для читателей: чтобы им было комфортно, уютно, интересно, чтобы хотелось сюда прийти и не хотелось уходить», — добавила она.

С открытием учреждение поздравили Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, консультант министерства территориальной политики Марина Тарасова, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, директор Централизованной библиотечной системы Рязани Лариса Крохалева, а также партнеры и друзья библиотеки.

Обновленная площадка станет базой для развития проекта «Новые Дарьялы: сеансы иммерсивного синематографа». Как уточнили в библиотеке, новое оборудование позволит соединять литературу, краеведение, театр и мультимедийные технологии в рамках мероприятий для детей.

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