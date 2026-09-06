Ветеран из Рязанской области встретил вековой юбилей

5 сентября свой 100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Сапожковского округа Павел Венедиктов. Об этом сообщило издательство «Пресса». В настоящее время ветеран проживает вместе с сыном в городе Рыбное Рязанской области.

Столь значимую дату Павла Ивановича приехала поздравить заместитель главы администрации Сапожковского округа по социальным вопросам и сельскому хозяйству Лилия Буркина. В своем обращении к ветерану она отметила:

«Сто лет – цифра, внушающая глубочайшее уважение. Ваш юбилей – доказательство невероятной силы жизни и мудрости, накопленной за целый век. Желаем Вам неувядающей бодрости души и тела. Пусть руки родных всегда готовы поддержать, а сердца – согреть своей безграничной любовью. Живите в окружении заботы, наслаждайтесь покоем и дарите окружающим свою бесценную доброту. С юбилеем!»

Павел Венедиктов родился в селе Новокрасное Сапожковского района в 1926 году. На фронт его призвали в 1943-м. В годы войны он служил шофером, а затем командиром расчета. На завершающем этапе Второй мировой войны принимал участие в транспортировке артиллерийской составляющей морского ленд-лиза из Ирана. За боевые заслуги фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и рядом юбилейных медалей. Службу Павел Иванович закончил в звании младшего сержанта. После демобилизации он вернулся в родное село, где работал в Новокрасненской школе и в совхозе «Лукмосский».