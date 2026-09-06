Утром 6 сентября в Рязани обломки беспилотника повредили жилой дом. Последствия атаки зафиксировали и в Сапожковском округе, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
По его словам, произошло возгорание на предприятии. Оперативные службы уже работают на месте происшествий.
«Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий», — написал Павел Малков.
Предварительно, люди не пострадали. Информацию о последствиях атаки уточняют.
Власти продолжают следить за ситуацией и устанавливать все обстоятельства произошедшего.