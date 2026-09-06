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Происшествия

Мошенники обманули жительницу Касимова на 35 тысяч рублей на сайте объявлений

Олеся Чугунова
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В Касимовском округе 63-летняя пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, пытаясь приобрести хозяйственную постройку. На одном из коммерческих сайтов женщина нашла привлекательное предложение. Её устроили цена, площадь бытовки, а также условия доставки и монтажа.

Связавшись с «администратором», она обсудила все детали сделки, после чего получила на электронную почту договор и перевела в качестве оплаты 35 715 рублей через мобильное приложение банка. Однако после получения денег продавец перестал выходить на связь, а сайт и вовсе стал недоступен. Осознав, что её обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

В ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (в рерайте исправлена опечатка с 158 на 159, так как речь о мошенничестве). В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

Полиция предупреждает: не доверяйте незнакомцам в интернете. При онлайн-покупках внимательно изучайте продавца, не переходите по подозрительным ссылкам, избегайте предоплат до получения товара и ни в коем случае не вводите банковские данные на непроверенных сайтах.

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