Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков подвел итоги развития женских консультаций в районах Рязанской области

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На заседании регионального Правительства, посвященном ключевым направлениям развития субъекта, включая модернизацию здравоохранения в рамках национального проекта «Семья», губернатор обозначил приоритеты в поддержке женского здоровья. Глава региона подчеркнул, что в области ведется планомерная трансформация первичной амбулаторной помощи: вместо отдельных кабинетов создаются полноценные консультации с новейшим оборудованием и квалифицированными кадрами.

«Это одно из направлений, которое мы донастраиваем и развиваем. Раньше в районных центрах были только женские кабинеты. Сейчас развиваем сеть полноценных женских консультаций, оснащаем их современным оборудованием, специалистов подобрали. Очень важная работа, ее ведем по национальному проекту «Семья». Уже запущены четыре новые женские консультации в Рыбновском, Михайловском, Пронском округах и Шиловском районе», – сказал Павел Малков.

С докладом о ходе исполнения поручений выступил зампред регионального Правительства – министр здравоохранения Александр Пшенников. Он сообщил, что Рязанская область выполняет плановые показатели с опережением: в прошлом году открыто 4 объекта, до конца текущего года консультация заработает в Ряжске, а в январе следующего – в Спас-Клепиках. Для оснащения медучреждений предусмотрено 350 единиц оборудования (почти 290 уже поставлены), прилегающие территории будут благоустроены. Штатное расписание каждой новой консультации предусматривает двух врачей и двух специалистов со средним медицинским образованием.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
ВС РФ поразили сухогрузы с оружием для ВСУ в Черном море
Следующая статья
В Рязани пройдет масштабный «Кинодень» с участием экспертов Киностудии Горького

Популярные материалы

Новости России

Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново...
Новости России

Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь...
Интересное

2027 год – пик эскалации, потом передышка. Жириновский предсказал всё по годам

Жириновский снова прав? Его прогноз на 2027 год пугает. Война нового типа, крах Европы и взлёт России.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет новые сезоны сериалов «Невский» и «Тверская»

Этой осенью НТВ выпустит сразу три детективные премьеры: восьмой сезон «Невского», третий сезон «Тверской» и новые выпуски «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. 
Новости России

В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за пожара, вызванного падением дрона

По данным источника, фермер скосил пшеницу на одном из своих участков и, не успев убрать стерню, был вынужден срочно переехать на другое поле, чтобы спасти урожай там. Вскоре на неубранный участок рухнул сбитый дрон.
Темы
Общество

Предприниматели могут подключить бесплатный эквайринг в Сбере на 185 дней

В год своего 185-летия Сбер запускает масштабную акцию для предпринимателей: новые клиенты могут подключить торговый эквайринг без комиссии на полгода.
Общество

Павел Малков оценил развитие «Активного долголетия» и поставил задачи по усилению работы в муниципалитетах

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области прокомментировал работу по развитию региональной программы «Активное долголетие – здоровая Рязань», которая реализуется по поручению главы региона в рамках национального проекта «Семья».
Общество

Сбер поздравил Рязань с Днем города

В этом году областной центр отметил свое 931-летие.
Общество

Павел Малков посетил День знаний в школе №71 и сообщил о будущем обновлении

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №71 города Рязани.
Общество

Рязанская НПК открыла два профильных класса и запустила новые группы студентов

В День знаний представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие «Роснефти») посетили торжественные линейки в четырёх учебных заведениях региона — школе №43, Рязанском колледже электроники, РГРТУ и Касимовском нефтегазовом колледже.
Общество

В Рязани завершился пляжный сезон

С 1 сентября отдых у воды на официальных городских пляжах прекращается.
Общество

64 тысячи рязанских школьников приступили к занятиям

С этим событием жителей города поздравил глава администрации Борис Ясинский.
Общество

Жителям России стал доступен межрегиональный перенос мобильного номера

Абоненты сотовых операторов получили возможность менять мобильную компанию, даже находясь не в том регионе, где была оформлена SIM-карта.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье