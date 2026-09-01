Павел Малков подвел итоги развития женских консультаций в районах Рязанской области

На заседании регионального Правительства, посвященном ключевым направлениям развития субъекта, включая модернизацию здравоохранения в рамках национального проекта «Семья», губернатор обозначил приоритеты в поддержке женского здоровья. Глава региона подчеркнул, что в области ведется планомерная трансформация первичной амбулаторной помощи: вместо отдельных кабинетов создаются полноценные консультации с новейшим оборудованием и квалифицированными кадрами.

«Это одно из направлений, которое мы донастраиваем и развиваем. Раньше в районных центрах были только женские кабинеты. Сейчас развиваем сеть полноценных женских консультаций, оснащаем их современным оборудованием, специалистов подобрали. Очень важная работа, ее ведем по национальному проекту «Семья». Уже запущены четыре новые женские консультации в Рыбновском, Михайловском, Пронском округах и Шиловском районе», – сказал Павел Малков.

С докладом о ходе исполнения поручений выступил зампред регионального Правительства – министр здравоохранения Александр Пшенников. Он сообщил, что Рязанская область выполняет плановые показатели с опережением: в прошлом году открыто 4 объекта, до конца текущего года консультация заработает в Ряжске, а в январе следующего – в Спас-Клепиках. Для оснащения медучреждений предусмотрено 350 единиц оборудования (почти 290 уже поставлены), прилегающие территории будут благоустроены. Штатное расписание каждой новой консультации предусматривает двух врачей и двух специалистов со средним медицинским образованием.