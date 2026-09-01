Предприниматели могут подключить бесплатный эквайринг в Сбере на 185 дней

В год своего 185-летия Сбер запускает масштабную акцию для предпринимателей: новые клиенты могут подключить торговый эквайринг без комиссии на полгода. О старте предложения было объявлено на XI Восточном экономическом форуме.

Акция проходит с 1 по 30 сентября. Она адресована представителям малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и специалистов, занимающихся частной практикой. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно заключить договор на подключение торгового эквайринга и установить онлайн-кассу, выбрав один из тарифов — «Оптимальный» или «Всё включено».

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы делаем эквайринг удобным и выгодным для бизнеса — и подтверждаем это конкретными инструментами. Для ускорения расчётов с клиентами мы предлагаем одни из лучших в мире технологий — оплату улыбкой и «Вжух». Благодаря сервису «СберЧаевые» предприниматели стали получать чаевые в 3 раза чаще. А сервис «Плати частями», где клиент может разделить покупку без комиссии, увеличивает средний чек бизнеса на 40%. А чтобы видеть, как эти инструменты работают, в онлайн-банке СберБизнес доступна аналитика, где можно посмотреть средний чек, обороты, динамику и сравнить себя с конкурентами. В год 185-летия Сбера мы предлагаем 185 дней эквайринга без комиссии — чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии, а не на операционных расходах. Это наш способ сказать: мы рядом и заинтересованы в росте бизнеса».

Сбер предлагает предпринимателям современное технологичное решение с широкой линейкой способов приёма платежей: от классических оплат картами до инновационных методов — Bluetooth, QR-код, биометрия и NFC-стикеры.