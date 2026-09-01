Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков оценил развитие «Активного долголетия» и поставил задачи по усилению работы в муниципалитетах

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области прокомментировал работу по развитию региональной программы «Активное долголетие – здоровая Рязань», которая реализуется по поручению главы региона в рамках национального проекта «Семья».

«Продолжаем развивать программу «Активное долголетие – здоровая Рязань», используем для этого, в том числе, возможности нацпроекта «Семья». Важно, чтобы она реально работала в каждом округе Рязанской области, чтобы распространялись все лучшие практики муниципалитетов. Отдельно нужно обращать внимание на состояние мест, где проходят мероприятия, все должно быть приведено в порядок. И, конечно, обязательно надо учитывать пожелания участников по развитию программы», – сказал Павел Малков.

Глава региона добавил, что в ходе рабочих поездок по округам постоянно видит действующие площадки активного долголетия, что радует. Он поручил проанализировать работу муниципалитетов и усилить ее там, где реализация программы проходит менее активно.

Министр труда и соцзащиты населения Андрей Кричинский, в свою очередь, доложил о значительной трансформации программы за три года: от точечных локальных мероприятий она выросла до межрегионального движения, объединив уже более 100 тысяч участников. Сегодня инициатива охватывает все муниципалитеты, задействованы площадки библиотек, домов культуры, спорткомплексов и обновленных общественных пространств. Внедряются современные форматы, которые дают людям старшего поколения не просто досуг, а возможность получать новые полезные профессиональные навыки и современную систему заботы. Особый акцент сделан на сохранении семейных ценностей и популяризации физкультуры и спорта. Самым массовым направлением остается северная ходьба: за три года число ее поклонников выросло с 3,5 до 18 тысяч человек. Регион неизменно входит в число субъектов РФ с лучшими практиками – среди них проект «Управляй своим здоровьем 55+» с РязГМУ. Активно развиваются и межрегиональные контакты: рязанцы обмениваются опытом с коллегами из Беларуси и Узбекистана. В этом году область уже принимала Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью.

А 2 сентября на площадке Рязанской ВДНХ пройдет IV областной фестиваль, где подведут итоги трех лет реализации программы «Активное долголетие», обсудят планы на будущее и наградят наиболее отличившихся участников.

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