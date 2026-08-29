Павел Малков и Мария Львова-Белова договорились о новых мерах поддержки семей и подростков в Рязанской области

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Алексеевна Львова-Белова посетила Рязанскую область с рабочим визитом.

«Встретились и обсудили, как будем вместе поддерживать семьи с детьми, предупреждать социальное сиротство, помогать подросткам с трудоустройством и создавать для молодёжи больше возможностей заниматься спортом и полезными делами», – отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ключевым пунктом повестки стало открытие регионального отделения Фонда защиты детей — Рязанская область вошла в число первых пяти субъектов, где заработали такие структуры. Отделение будет оказывать адресную помощь семьям в сложной жизненной ситуации, чтобы проблемы выявлялись и решались на ранних стадиях, а дети не попадали в интернаты.

Стороны продолжат совместную работу по профилактике социального сиротства, развитию кризисного центра и многофункционального семейного центра, а также по трудоустройству подростков и построению их карьерных треков. По каждому из направлений уже сформированы конкретные планы, регион открыт и для новых инициатив.

В ходе визита Мария Львова-Белова посетила кризисный центр, пообщалась с семьями и воспитанниками соцучреждений, провела личный приём граждан и встретилась со студентами Рязанского медуниверситета.

Вместе с губернатором они также осмотрели площадки BRICS Skate Cup на Лыбедском бульваре, где наблюдали за соревнованиями и выставкой работ скейтбордиста и художника Егора Бахтова. Подобные проекты, подчеркнул Павел Малков, помогают молодёжи находить увлечения, заниматься спортом и развиваться.

Глава региона поблагодарил уполномоченного за внимание к области и совместную системную работу.