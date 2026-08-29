ГУ ЗАГС Рязанской области показал свадебные образы недели

Управление ЗАГС по Рязанской области продолжает радовать поклонников свадебной эстетики свежими фотографиями новобрачных. В новой подборке — пары, узаконившие свои отношения на минувшей неделе. Лето традиционно остается пиком свадебного сезона: влюбленные стремятся поймать теплую погоду для роскошных фотосессий на открытом воздухе и празднования под открытым небом.

Анализ снимков показывает интересные стилистические решения. Невесты в этом году делают ставку на вневременную элегантность: абсолютное большинство выбрало классические длинные платья в белой гамме, варьирующейся от нежного шампанского до благородной слоновой кости. Главным акцентом в образах служат сочные яркие букеты.

У женихов же наблюдается настоящая модная революция. После долгого засилья синего цвета и клетки, мужчины наконец-то решились на смелые эксперименты. В тренде темные строгие костюмы, а также пиджаки небесных и глубоких фиолетовых тонов. Особую популярность набирает вся палитра коричневого — от легкого бежевого до насыщенного капучино и благородного шоколадного.