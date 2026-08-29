В Рязани бригада скорой помощи стабилизировала состояние 85-летней пенсионерки с критическим давлением

В региональном Минздраве сообщили о спасении пожилой женщины на даче. У 85-летней рязанки, более десяти лет страдающей гипертонией, резко ухудшилось самочувствие, тонометр показал опасные значения выше 200 мм рт. ст. Родственники, не дожидаясь ухудшения, повезли бабушку в город, но в пути вызвали скорую помощь.

На вызов оперативно выехала бригада №16: водитель Сергей Сусарин сумел пробраться через плотный городской трафик и прибыл к пациентке за 15 минут. Врач Владимир Савенков и фельдшер Виктория Семенова на месте провели экспресс-диагностику (ЭКГ), исключили аллергические риски и выполнили необходимые лечебные манипуляции. Состояние пенсионерки стабилизировалось.

Дочь Ольга Петровна выразила благодарность медикам, особо выделив их внимательное отношение к пожилой пациентке.