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Общество

В Рязанской области запустят чат-бот для поиска ближайших укрытий при угрозе атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
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Вопрос безопасности жителей во время атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стал одной из ключевых тем прямого эфира с губернатором Рязанской области Павлом Малковым 27 августа. Глава региона подробно разъяснил разницу между типами защитных сооружений и анонсировал запуск цифрового сервиса, который поможет гражданам быстро найти ближайшее безопасное место.

Губернатор подчеркнул важность четкого разграничения понятий. Убежища предназначены исключительно для сотрудников конкретных предприятий. Их создание, оснащение и поддержание в рабочем состоянии лежит в зоне ответственности руководства этих организаций.

Укрытия предназначены для широкого круга жителей. По сути, это любое заглубленное помещение: подвал многоквартирного дома, подземная парковка или даже защищенная лестничная площадка. Контроль за их состоянием возложен на управляющие компании (УК). В их обязанности входит регулярная уборка этих помещений от хлама и размещение понятных указателей.

На сегодняшний день в Рязанской области насчитывается около 1600 заглубленных помещений, подходящих под статус укрытий. Павел Малков отметил, что, к сожалению, не все они находятся в надлежащем состоянии. В связи с этим в регионе проводится масштабная инвентаризация и работа по приведению этих объектов в порядок.

Чтобы жители могли оперативно сориентироваться в случае тревоги, в ближайшее время в мессенджере «МАКС» будет запущен специальный чат-бот. В его базу данных будут внесены актуальные адреса всех проверенных укрытий, что позволит пользователям мгновенно находить ближайшее к ним безопасное помещение.

Помимо инфраструктурной подготовки, в регионе регулярно отрабатываются алгоритмы действий населения. Недавно прошли масштабные учения по поведению при угрозе БПЛА в жилом комплексе на Касимовском шоссе в Рязани. Следующий этап тренировок с участием жителей запланирован на 8 сентября и пройдет в домах на улице Бирюзова.

Власти призывают граждан сохранять бдительность, следить за официальными оповещениями и заранее изучать расположение укрытий в своих дворах.

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