Мармакс Квартал на Забайкальской: обновление жилого квартала «Дягилев» в Рязани 

Девелоперская компания «Мармакс» обновила жилой проект «Дягилев», который получил название Мармакс Квартал на Забайкальской. Компания провела редизайн, обновила все носители и дала старт первой рекламной кампании проекта. В нем девелопер формирует качественно новую среду с опциями комфорта и выразительной архитектурой, присущими объектам компании в центральной части города.

«Мармакс» изменил позиционирование жилого квартала к началу строительства 3 и 4 домов. В жилом квартале формируется полноценная среда для жизни со всеми необходимыми сервисами в шаговой доступности.

Команда девелопера провела маркетинговое исследование, которое показало, что 30% целевой аудитории проекта считают благоустройство двора и наличие зеленых зон одним из его самых важных преимуществ, в основном из-за ситуации с экологией и возможностью погулять с детьми.

В Мармакс Квартал на Забайкальской резидентов ждет средняя этажность домов, безопасное пространство с закрытой территорией, двор-парк без машин и собственная управляющая компания, обслуживания все проекты девелопера. Соседский центр в Квартале на Забайкальской, ставший стандартом клубной инфраструктуры девелопера, включит фитнес‑зал с настольным теннисом для резидентов, игровую комнату и стильный коворкинг с удобными рабочими местами и стабильным Wi‑Fi.

«Нашей задачей было провести визуальную и смысловую перезагрузку проекта, наиболее полно раскрывающую его преимущества. Мы сформулировали четкую идентичность и сделали коммуникации более актуальными, понятными и читаемыми. Бренд проекта стал более современным, соответствующим своему классу и человечным, выделяясь в конкурентной среде и создавая ассоциацию с корпоративным брендом «Мармакс», что по нашим прогнозам повысит лояльность будущих резидентов комплекса», — рассказал Константин Денисов, директор департамента маркетинга и PR девелоперской компании «Мармакс».