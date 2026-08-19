Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков проведёт прямой эфир в соцсетях 26 августа и ответит на вопросы жителей

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков анонсировал очередной прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого ответит на вопросы жителей региона. Трансляция состоится в среду, 26 августа, начало — в 17:00.

Глава региона отметил, что в ходе эфира будут обсуждаться самые разные темы, волнующие рязанцев. Формат прямой линии позволяет жителям обратиться к губернатору и получить ответы на актуальные вопросы — от благоустройства и дорог до социальной поддержки и развития региона.

«В следующую среду проведу прямой эфир в соцсетях. Обсудим разные темы, отвечу на ваши вопросы», — сообщил Павел Малков.

Жители региона могут направить свои вопросы несколькими удобными способами: в комментариях под анонсом прямого эфира в социальных сетях губернатора, на официальной странице Рязанской области, в чат-боте мессенджера МАКС.

Прямая трансляция будет осуществляться одновременно на двух площадках: в VK и OK. Начало эфира — 26 августа в 17:00.

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